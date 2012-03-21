تولید داخلی بیشتر مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در پیام نوروزی به مناسبت سال جدید افزود: حضور در راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خاطره انگیزترین رویداد سال گذشته بوده است.

وی اظهار داشت: باید شکرگذار باشیم و دعا کنیم که پیشرفتها روز به روز بیشتر شود.

وی عنوان کرد: امیدواریم خداوند توفیق بیشتری به مسئولان عنایت کند و برای مردم خوب انتظار داریم که مسئولان توجه بیشتری داشته باشند.

آیت الله نورمفیدی گفت: کشور گام در قله تعالی برداشته و پله های ترقی را طی کرده است.

امام جمعه گرگان توصیه کرد که باید به مسائل اخلاقی و رسیدگی به امور نیازمندان جامعه توجه شود.

وی اظهار داشت: آنهایی که تمکن دارند باید توجه بیشتری به نیازمندان داشته باشند و مردم دوستی و توجه به آن باید در اولویت قرار گیرد زیرا باعث برکت زندگی دنیوی می شود.

وی اظهار داشت: همچنین توجه به همنوع باعث خیر اخروی می شود.