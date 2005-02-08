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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۱۳

پس از اعلام آتش بس ميان فلسطين و اسراييل:

مصر و اردن سفراي خود را به تل آويو بازمي گردانند

مصر و اردن امروز از بازگرداندن سفراي خود به رژيم صهيونيستي خبر دادند.

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه، احمد ابو الغيط وزير امور خارجه مصر امروز سه شنبه پس از برگزاري نشست پاياني شرم الشيخ در كنفرانس مطبوعاتي گفت : مصر و اردن تصميم گرفته اند كه سفراي خود را به اسراييل بازگردانند.
ابو الغيط ادامه داد: دو سفيرطي دوهفته آتي به اسراييل بازخواهند گشت.

هاني الملقي وزيرامورخارجه اردن هم به خبرنگاران گفت: اردن با بازگشت سفير خود به اسراييل موافقت كرده است؛ نخستين ماموريت سفير جديد آن است كه بررسي كند چگونه مي توان كمك لازم را براي ادامه گفتگوها بين دو طرف اسراييلي و فلسطيني در جهت تحقق صلح فراهم نمود .

يادآور مي شود قاهره و امان سفراي خود را پس از آغاز انتفاضه در سپتامبر 2000 و در اعتراض به سركوب ملت فلسطين توسط نظاميان اسراييل از اين رژيم فراخواندند.

گفتني است محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و آريل شارون نخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين امروز در نشست چهارجانبه شرم الشيخ مصر و با حضور عبدالله دوم پادشاه اردن و حسني مبارك رئيس جمهور مصر، آتش بس متقابل را در سرزمينهاي اشغالي فلسطين اعلام كردند.
کد مطلب 156301

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