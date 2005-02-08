يكي از نزديكان صدام به جرم همكاري با تروريستها دستگير شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، دراين بيانيه آمده است: پس ازدريافت اطلاعات وگزارشهاي اطلاعاتي در مورد فعاليت هاي مشكوك در يكي ازمنازل عراقيها درنزديكي در شهر الشرقاط ، نيروهاي آمريكايي مستقردرعراق درتاريخ 13 فوريه طي عملياتي يك تروريست به نام بشيرمطرالتكريتي از نزديكان صدام را دراين شهر بازداشت كردند.

اين بيانيه مي افزايد : بشيرمطر يكي از نزديكان صدام محسوب مي شود و از كساني است كه ارتباط بسيارمستحكمي با دستگاه سابق رژيم بعث داشته است همچنانكه تصور مي شود وي حامي تروريستها بوده و به رهبران سابق رژيم مخلوع عراق پس ازجنگ عليه اين كشور ازجمله قصي پسر صدام را پناه داده است .

دولت موقت عراق دراين بيانيه اعلام داشت : براساس گزارشهاي تاييد شده ازبرخي شهروندان ساكن الشرقاط ، بشيردررساندن كمكهاي مالي به تروريستها ونيزفراهم ساختن تجهيزات نظامي براي آنها بسيار فعال بوده است .