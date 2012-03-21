مسئولان از خبرگزاری مهر در کرمانشاه بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از عید نوروز، مسئولان ارشد استانی از خبرگزاری مهر کرمانشاه بازدید کردند.

در این دیدار حجت الاسلام اسماعیل قبادی مدیرکل تبلیغات اسلامی، آیت الله محمد حجتی، از اساتید حوزه و دانشگاه، حسین سلمیانی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، حجت الاسلام وحید احمدی، منتخب مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس نهم حضور داشتند.

در این بازدید، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه گفت: خوشبختانه خبرگزاری مهر کرمانشاه و دیگر استانها، در ایام نوروز، وظیفه خود در اطلاع رسانی به موقع و به روز را رعایت می کنند و برای پوشش بهتر اخبار استان خود، این ایام در سر کار حاضر شده اند.

حجت الاسلام قبادی تاکید کرد: برای رسانه ها و خبرگزاری ها روز تعطیلی وجود ندارد زیرا هر لحظه احتمال اخبار مهم و فوری، دور از انتظار نیست.

وی گفت: از سرپرستان و خبرنگاران این خبرگزاری نهایت تشکر و تقدیر را دارم و امیدوارم که مسئولان فرهنگی استان کرمانشاه بتوانند مزد تلاشهای شبانه روزی این خبرگزاری را بدهند.

در ادامه این بازدید، آیت الله شیخ محمد حجتی با اشاره به عملکرد مثبت و تاثیرگذار خبرگزاری مهر کرمانشاه در جامعه رسانه ای استان، گفت: از سال گذشته روند سریع و رو به رشد خبرگزاری مهر کرمانشاه آغاز شده و هم اکنون شاهد این بالندگی در این خبرگزاری هستیم.

این استاد حوزه و دانشگاه گفت: ممکن است که عملکرد و اطلاع رسانی این خبرگزاری به مذاق برخی از دوستان خوش نیاید، ولی باید گفت که در بحث اطلاع رسانی نمی توان از برخی اخبار و گزارش ها، چشم پوشی کرد.

حجت الاسلام وحید احمدی نیز در این دیدار با تاکید بر نقش مهم رسانه ها در تبادل اخبار و اطلاعات، گفت: رسانه ها به خصوص خبرگزاری ها می توانند نقش مهمی در تنویر افکار عمومی و جامعه داشته باشند، پس به جاست که مسئولان فرهنگی از همه ابعاد رسانه ها را مورد حمایت و پوشش بهتر خود قرار دهند.

منتخب مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس نهم، تاکید کرد: این روزها نقش خبرگزاری مهر در انعکاس برخی از کاستی ها و نقایص جامعه، بسیار تاثیرگذار و کلیدی شده است.

وی افزود: در این مدت برخی از گزارشها در خبرگزاری مهر کرمانشاه منعکس شده که همین امر باعث بیداری برخی از مسئولان استانی شده است.

در ادامه این دیدار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه هم نقش خبرگزاری مهر را نقشی مهم و حساس عنوان کرد.