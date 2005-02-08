جبهه خلق براي آزادي فلسطين :آتش بس بدون ضمانت، دستاوردي براي اشغالگران است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسئولان ارشد جبهه خلق براي آزادي فلسطين امروز سه شنبه پس از ديدار با هيات مصري به رياست مصطفي البحيري معاون مدير سازمان اطلاعات و امنيت مصر درغزه تاكيد كردند: مساله آتش بس بدون ضمانتهاي بين المللي و پايبندي صريح اسراييل، دستاوري براي اشغالگران خواهد بود.



"جميل مجدلاوي" عضو دفتر سياسي جبهه خلق براي آزادي فلسطين به خبرگزاري فرانسه گفت: فعاليت مسلحانه گروه هاي مقاومت فلسطيني نتيجه اشغال سرزمينهاي فلسطيني از سوي اسراييل است.



وي افزود: اگرمساله آتش بس بدون ضمانتهاي بين المللي ومنطقه اي وپايبندي صريح اسراييل برقرار شود به عنوان دستاوردي مهم براي اشغالگران به شمار خواهد رفت.



سخنگوي جبهه خلق براي آزادي فلسطين تصريح كرد: در ديدار با هيات مصري بر حق ملت فلسطين براي مقاومت اشغالگران تاكيد و درباره وحدت ميان گروه ها و بخشهاي مختلف ملت فلسطين بحث و بررسي شد.



ازسوي ديگر"جبهه دموكراتيك براي آزادي فلسطين" نيزبا صدوربيانيه اي اعلام كرد: آتش بس بايد متقابل،همه جانبه، رسمي و مشروط به توقف انواع دشمني اسراييل، آزادي اسيران فلسطين و توقف شهرك سازي صهيونيستها، ساخت ديوارحائل وعقب نشيني نيروهاي اسراييلي به مواضع پيش از سپتامبر 2000 ميلادي باشد.



هيات مصري كه روز يكشنبه وارد نوارغزه شد، ديدارهايي را با نمايندگان گروه هاي مقاومت فلسطيني از جمله حماس، قتح و جهاد اسلامي برگزار كرد.



محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين و آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي امروز سه شنبه در نشست چهارجانبه شرم الشيخ مصر برقراري متقابل آتش بس را اعلام كردند.

