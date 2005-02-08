به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر مصطفي معين كه در دومين همايش انتخاباتي‌ حاميانش با اشاره به اظهاراتش در18 دي و 16 بهمن كه در آن مباني، معيارها و رويكردهاي خود براي ورود به انتخابات را بيان كرده بود، از گامي به پيش در اصلاحات، توسعه‌ علمي كشور، احقاق حقوق شهروندي و تحقق دولت كارآمد به‌عنوان محورهاي مورد تاكيد، نام برد.



وي با اشاره به انتخاب محمدرضا خاتمي به‌ عنوان معاون اول كابينه‌ احتمالي‌اش، اعلام كرد : با آغاز بكار كميته‌هاي برنامه‌ريزي دولت نهم، در فرآيندي دموكراتيك و با مشاركت صاحبان دانش، انديشه و تجربه، برنامه اجرايي در هر بخش را تدوين و به موقع اعلام خواهد شد.



معين با بيان اينكه چشم‌انداز و آرايش سياسي - انتخاباتي جديدي در راه است، از شكل‌گيري روندهاي دموكراتيك، آگاهي و توان تحليلي بيشتر جامعه، احساس مسؤوليت و دخالت بيشتر نخبگان علمي و سياسي و آرايش‌هاي جديد سياسي و اجتماعي را گواهي بر اظهاراتش خواند.



كانديداي انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه مبناي ورود وي و گروههاي سياسي همفكر و همراهش در اين انتخابات، احساس مسؤوليت ديني و ملي در موقعيت حساس كشور است، عصر موجود را عصر دانايي ناميد و گفت: جامعه‌ ما با شتاب و شدت به اين سو مي‌رود، پس طبيعي است كه از دانشگاه، دانشگاهيان و عالمان و روشنفكران انتظار جدي براي ورود به عرصه‌ سياست و اهتمام به مسايل جامعه وجود داشته باشد.



وي با تأكيد بر اينكه به عنوان عضوي از جامعه‌ دانشگاهي نسبت به شركت در انتخابات اظهار آمادگي كرده‌ است، از قرارگرفتن دانشگاه و تفكر و روش علمي در خدمت مردم ايران به‌عنوان هدف اصلي‌اش نام برد.



معين با بيان اينكه عدالت يك مفهوم انتزاعي نيست و دربرگيرنده وجوه سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، آموزشي و اجرايي نيز هست، گفت: مفهوم عدالت در انديشه اسلامي چنان گسترده است كه حتي شرط پيشوايي قضاوت و شهادت به شمار مي‌رود و همين انديشه سرآغاز همه‌ جنبش‌هاي انقلابي و اسلامي و اصلاحي در جامعه‌ ما بوده است.



وي همچنين با استناد به فرمايشاتي از حضرت علي (ع)، امام خميني (ره) و آيت‌الله طالقاني و شهيد مطهري درباره عدالت و تاكيد بر لزوم رعايت آن، اظهار داشت : اگرچه متاسفانه در حق عدالت هم مثل بسياري از مفاهيم اساسي ديگر در جامعه ما ظلم شده و آنها ابزاري براي تسويه حساب‌ها و ايجاد ناامني‌هاي اقتصادي، سياسي و قضايي شده، اما با ديد علمي بايد فراتر از آن برويم و آن را به برنامه‌اي براي عمل تبديل كنيم.



كانديداي نهمين دوره رياست جمهوري، عدالت در وجه اجتماعي و فراهم كردن فرصتهاي برابر براي بروز شايستگي‌ها را از ضروريات يك برنامه‌ توسعه دانايي ‌محور برشمرده، گفت: ما با اين ضرورت‌ها فاصله زيادي داريم كه بايد ببينيم چطور مي‌توانيم در آن مسير گام برداريم.



وي تعيين تبعيض در برخورداري صنوف يا گروههاي مختلف جامعه از امتيازات ويژه را مصداق بي‌عدالتي برشمرد و گفت: تحقيقات نشان مي‌دهد كه در نگرشهاي كنوني جامعه ما، احساس بي‌عدالتي در همه‌ زمينه‌ها بالاست، هم در ميان صنوف و بخشهاي متخصص و هم در بين جوانان، اقوام و زنان اين احساس وجود دارد.



وي گفت: ارايه هر امتياز ويژه‌ به اعتبار تعلقات گروهي يا صنفي نابجاست و ضرورت دارد نظام‌هاي حقوقي و ساختارهاي اداري در اين جهت اصلاح شوند.



معين با بيان اينكه نخبگان علمي، دانشمندان و دانشگاهيان ما هنوز از جايگاه و نظام مناسب در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي برخوردار نشده‌اند، به آنچه در دوران خاتمي در اين راستا اتفاق افتاد، اشاره كرد و افزود : ضروري است به اين اقدامات شتاب تازه‌اي داده شود.



وي گفت : متاسفانه در قالب نگرشهاي واپس‌گرا و روشهاي محافظه‌كارانه، رويكردي مبتني بر سوءظن و اعمال محدوديت در برابر گروههاي فكري جامعه، دانشگاهيان، دانشجويان و روشنفكران اتخاذ شده كه اين رويكرد حقوق اساسي آنها از جمله آزادي بيان، قلم و آزاديهاي سياسي و اجتماعي را براي بخشهاي خاصي از جامعه محدود كرده كه اين مصداق بي‌عدالتي است.



وي كه شعار “ ايران براي همه ايرانيان” را يك نظر عادلانه بر‌شمرد و با بيان اينكه "براي تحقق اين شعار برنامه‌ريزي و اقدامات جديد داريم"، گفت: قطعا همه‌ اقوام ايراني بايد بتوانند از حق و فرصتهاي برابر براي توسعه برخوردار شوند.



اين كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري كه اقدامات چند سال اخير دولت را در طرح توازن منطقه‌اي اقدامي مناسب در جهت تأمين امكانات نسبي براي همه مناطق كشور برمي‌شمرد، گفت: فاصله هنوز بسيار است و مي‌توان برنامه توازن منطقه‌اي را به گونه‌اي ادامه داد كه در پايان دوره‌ رياست‌جمهوري شاخص‌ها در اين بحث به ميانگين كشور نزديك شود.



معين در ادامه با تاكيد بر عدالت نسلي، گفت : جامعه ما جوان است، اما به تناسب اين جواني، نه بينش‌ها و معيارها جوان شده و نه ساختارها.



وي افزود : بر اساس بررسي‌هاي عيني، جوانان بدرستي معتقدند برغم سهم جدي كه در جمعيت و حتي بخش علمي و تخصصي كشور دارند، سهم اصلي در سياستگذاريها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان هنوز با فكر پير است نه با فكر جوان.



معين تصريح كرد : در ابتداي انقلاب، ميانگين سني مديران كشور 26 سال بود و الان به 46 سال رسيده است، اين يعني اينكه جوانان عملا در نظام مديريتي كشور حضور ندارند و اين يك بي‌عدالتي آشكار نسلي است.



معين بر پيگيري اصول سه ، 30 و 31 قانون اساسي براي تحقق عدالت نسلي تاكيد كرد .



اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري عدالت جنسيتي را از ديگر محورهاي قابل توجه در دولت آينده برشمرد و گفت : در جوامعي كه به صورت تاريخي و فرهنگي زنان از حقوق خود محروم بوده‌اند و تحت تأثير فرهنگ استبدادي و مردسالاري زيسته‌اند، اصلاح بينش، فرهنگ، قوانين و ساختارهاي غيرعادلانه با رويكرد عدالت جنسيتي گامي مؤثر براي نيل به عدالت و تحقق دموكراسي است.



وي كه عدالت جنسيتي را مصداقي براي سنجش ميزان پايبندبودن هر فرد و گروه به عدالت برمي‌شمرد، گفت: عدالت جنسيتي يعني ارائه‌ فرصتهاي برابر و متشابه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي و استفاده شايسته از شايستگي‌هاي افراد.



وي با استناد به اصول سه، 10، 20 و 21 قانون اساسي كه به موضوع رفع تبعيض عليه همه شهروندان اشاره دارد از تحقق آن به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت نام برد.



معين سهم زنان در سطوح عالي تصميم‌گيري را مناسب ندانست و گفت: برغم اين مسأله، زنان حتي در رقابتي نابرابر از نظر فرصتها و امكانات، شايستگي‌هاي خود را نشان داده‌اند.



وي افزود : من متأسفم از اينكه مي‌بينم در ايران هنوز برخي ذهن‌هاي تنگ و كهنه، حضور زنان در اجتماع را زمينه‌ساز فساد مي‌دانند و اين ظالمانه‌ترين فهم از وجود زن است. چه فسادي در جامعه به صورت گسترده وجود دارد كه بخشهايي از قدرت در آن نقش نداشته است؟



وي ادامه داد: عدالت جنسيتي حكم مي‌كند كه به ميزان رشد، آگاهي و تحصيلات علمي و تجربه‌اندوزي زنان، آنها در مديريتهاي عالي صاحب نقش شوند و من از زنان و حقوق آنها در جامعه دفاع مي‌كنم تا آنها به موقعيت شايسته در اجتماع نائل شوند.



وي با اشاره به انتخاب دكتر الهه كولايي به عنوان سخنگوي دولت احتمالي‌اش، گفت: توانمند كردن شهروندان ايران و رفع آسيب‌پذيري آنها بخشي از وظايف كسي است كه مي‌خواهد سياست بورزد و مسؤوليت بپذيرد و حاصل اين روند كارآمدترشدن دولت و مقتدرشدن ايران است؛ واقعيتي كه در انقلاب ديديم و در جنبش دوم خرداد تجربه كرديم و ان‌شاءالله شاهد اقتدار و عزتمندي بيش ازپيش مردم نيز خواهيم بود.



معين با تاكيد بر اينكه در اين راه بر مردم تكيه مي‌كنيم، گفت: نگاه ما به درون است و مي‌دانيم كه مي‌توانيم هر تهديد و تطميعي را به اتكاي حضور فعال مردم بلاموضوع كنيم، چه خودكامگي و قدرت‌مداري داخلي باشد و چه تهديد و باج‌خواهي بيگانگان و سلطه‌گران متجاوز آمريكايي، راه ما روشن است: پيشبرد عدالت، معنويت، آزادي، رفاه و مردم‌سالاري با تكيه بر مردم و اقتدار ملي و با برنامه‌ اصلاحات.