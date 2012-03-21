"لیونل مسی" رکورد گلزنی تاریخ بارسلونا را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی 24 ساله که هشتمین هت تریک این فصل خود را در پیروزی 5 بر 3 بارسلونا مقابل گرانادا انجام داد اکنون با 234 گل زده برترین گلزن تاریخ باشگاه بارسلوناست و رکوردی که سزار رودریگز 57 سال آن را در اختیار داشت، شکست.

سزار در 13 فصل حضورش در بارسلونا بین سال‌های 1942 تا 1955 این رکورد را بر جای گذاشته بود اما مسی تنها هشت فصل نیاز داشت تا این رکورد را جابه‌جا کند. مسی نخستین بازی‌اش با پیراهن بارسا را در سال 2004 انجام داد.

مسی در هفت بازی اخیر 17 گل به ثمر رسانده و با مجموع 34 گل‌زده در لالیگا با فاصله 2 گل بیشتر از کریس رونالدو در صدر جدول گلزنان این فصل لیگ اسپانیا قرار دارد.

برنده سه توپ طلای فیفا در مجموع تا به حال 153 گل در رقابت‌های لالیگا، 49 گل در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا، 19 گل در کوپا دل‌ری، هشت گل در سوپرکاپ اسپانیا، چهار گل در جام باشگاه‌های جهان و یک گل در سوپرکاپ اروپا برای آبی و اناری‌ها به ثمر رسانده است.