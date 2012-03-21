کیوان ساکت، شجریان و ناصر مسعودی به خانواده ذوالفنون تسلیت گفتند

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمدرضا شجریان، ناصر مسعودی معروف به بلبل گیلان و کیوان ساکت درگذشت استاد جلال ذالفنون را به خانواده این محروم تسلیت عرض کردند.



در حال حاضر استاد محمدرضا شجریان بزرگ مرد موسیقی اصیل ایران برای اجرای برنامه در خارج از ایران به سر می برد.



مقرر شد در مراسم چهلم استاد جلال ذوالفنون موسیقی و برنامه ویژه ای به یاد آن محروم اجرا شود و همچنین جمعه و دوشنبه آینده بزرگان موسیقی ایران به منظور یاد و خاطره استاد جلال ذوالفنون بر سر قبر این بزرگ مرد گرد هم آیند.



پیکر استاد جلال ذوالفنون قبل از ظهر چهارشنبه از مقابل منزل وی واقع در گوهر دشت، بلوار رستاخیز فاز دو خیابان دوازده شرقی به سمت امامزاده طاهر تشییع شد.