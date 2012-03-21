استاد ذوالفنون معرفی کننده موسیقی اصیل ایرانی به جهان بود

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل ذوالفنون ظهر چهارشنبه در مراسم خاکسپاری استاد جلال ذوالفنون که در قطعه هنرمندان امامزاده طاهر کرج برگزار شد، اظهار داشت: استاد جلال ذوالفنون معرفی کننده موسیقی ایرانی به جهان بود.



وی افزود: زبانم از وصف محبت و بزرگی پدر و استادم قاصر است و امروزه به پدرم که معرفی کننده موسیقی ایرانی به جهان بود افتخار می کنم.



فرزند استاد جلال ذوالفنون ادامه داد: به همراه پدرم در چهار قاره جهان اجرای موسیقی اصیل ایرانی را داشتیم و در هر لحظه کار با پدرم هنر و مهارتی را می آموختم.



ذوالفنون گفت: مادرم همچون ستون محکم پشتیبان و یار استاد جلال ذوالفنون و خانواده موسیقی ایران بود.