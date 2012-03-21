بارش پراکنده باران در استانهای جنوبی/افزایش دمای هوای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به تحلیل آخرین داده های هواشناسی به سبب عبور موج ضعیفی از نیمه جنوبی کشور در برخی از ساعات روز چهارشنبه موجب افزایش ابر در نیمه جنوبی و احتمال بارشهای پراکنده در برخی از نقاط استان فارس، ارتفاعات هرمزگان و کرمان وجود دارد.

همچنین در روز پنجشنبه انتظار می رود بارشهای پراکنده در ارتفاعات کرمان، شمال سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و احتمالا به شکل خفیف در استان اصفهان و یزد رخ دهد.

براساس اعلام سازمان هواشناسی، از روز پنجشنبه به سبب نفوذ موجی از شمال غرب کشور بارش پراکنده در شمال غرب شروع شده و در روز جمعه به مناطقی از ارتفاعات البرز و سپس شمال شرق کشور گسترش می یابد؛ در روزهای شنبه و یکشنبه رگبار باران در ارتفاعات زاگرس جنوبی و کرمان و احتمالا ارتفاعات هرمزگان نیز پیش بینی شده است.

آسمان استان تهران نیز در روز پنجشنبه، سوم فروردین ماه، صاف تا قسمتی ابری و بیشینه و کمینه دمای هوای آن به ترتیب 8 و 17 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.

استان زنجان نیز با 10 درجه و بوشهر با 25 درجه سانتیگراد سردترین و گرم ترین هوا را در 24 ساعت آینده خواهند داشت.