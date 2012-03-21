ظرفیتهای گردشگری مازندران مغفول مانده است

سید عیسی هاشمی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مازندران دیار مردمان سخت کوش و ولایتمداراز منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری فراوانی سود می بردکه سالانه مسافران نوروزی، مازندران را در الویت اول سفر قرار می دهند.



وی تصریح کرد: وجود دریا و جنگل با فاصله کم مناطق کوهستانی و جلگه ای، زیبایی و جلوه خاص و بی نظیری به این منطقه از ایران پهناور داده است.



وی افزود: مازندران علاوه بر وجود مناظر زیبای طبیعی وجود برجها،ساختمانها و سازه های تاریخی مازندران را در کشور به قطب گردشگر پذیر تبدیل کرده است.



رئیس کانون گردشگری مازندران یادآور شد: مازندران از 340 کیلومتر ساحل با چشم اندازی زیبا سود می برد که با تشکیل سازمان عمران سواحل توسعه سواحل و پایداری صنعت گردشگری رقم خواهد خورد.



معاون استاندار مازندران ادامه داد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در دولت نهم و دهم در جذب توریسم حمایت از سرمایه گزاری بخش خصوصی در دستور کار کانون گردشگری مازندران قرار دارد.



هاشمی به خدمات مسولان حوزه شهری به مسافران نوروزی اشاره کرد و اذعان داشت: تمام مسئولان شهری مازندران برای زیبا سازی شهرها و محیا کردن شرایط حضور مسافران در تمام ایام سال با تلاش مستمر و برنامه ریزی منظم کمال استفاده را ببرند.