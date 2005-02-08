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۲۰ بهمن ۱۳۸۳، ۱۹:۳۰

گزارش هاي خبرنگار اعزامي " مهر" از بحرين ؛

تركيب احتمالي تيم ملي براي ديدار فردا مقابل بحرين / نويدكيا يا زندي، يكي فيكس است

تيم ملي فوتبال كشورمان فردا در اولين ديدار خود در مرحله دوم مقدماتي جام جهاني با تركيبي ايده آل به مصاف بحرين خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به بحرين ، تيم ملي فوتبال كشورمان از لحظاتي پيش آخرين تمرين خود را در ورزشگاه ملي منامه با حضور كليه بازيكنان زير نظر برانكو ايوانكوويچ آغاز كرد.
براساس مشاهدات خبرنگار " مهر" به احتمال فراوان تيم ملي فوتبال كشورمان در ديدار فردا برابر بحرين با ابراهيم ميرزاپور ، يحيي گل محمدي ، محمدنصرتي ، حسين كعبي ، رحمان رضايي ، جواد نكونام ، مهدي مهدوي كيا ، علي كريمي ، محرم نويد كيا ( فريدون زندي ) ، وحيد هاشميان و علي دايي به مصاف ميزبان خواهد رفت.
اين ديدار ساعت 5/19 دقيقه به وقت تهران و 35/18 دقيقه به وقت بحرين در ورزشگاه ملي اين كشور برگزار خواهد شد.

کد مطلب 156315

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