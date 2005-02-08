تركيب احتمالي تيم ملي براي ديدار فردا مقابل بحرين / نويدكيا يا زندي، يكي فيكس است

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به بحرين ، تيم ملي فوتبال كشورمان از لحظاتي پيش آخرين تمرين خود را در ورزشگاه ملي منامه با حضور كليه بازيكنان زير نظر برانكو ايوانكوويچ آغاز كرد.

براساس مشاهدات خبرنگار " مهر" به احتمال فراوان تيم ملي فوتبال كشورمان در ديدار فردا برابر بحرين با ابراهيم ميرزاپور ، يحيي گل محمدي ، محمدنصرتي ، حسين كعبي ، رحمان رضايي ، جواد نكونام ، مهدي مهدوي كيا ، علي كريمي ، محرم نويد كيا ( فريدون زندي ) ، وحيد هاشميان و علي دايي به مصاف ميزبان خواهد رفت.

اين ديدار ساعت 5/19 دقيقه به وقت تهران و 35/18 دقيقه به وقت بحرين در ورزشگاه ملي اين كشور برگزار خواهد شد.