تردد در جاده هراز برقرار شد/ ریزش کوه تلفات جانی نداشت

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون ترافیک سنگینی در منطقه سیاه بیشه در کیلومتر 40 جاده هراز (آمل به تهران) که با ریزش سنگ ازکوه درشامگاه سه شنبه مسدود شده بود وجود دارد وباحضورماموران پلیس راه وراهداری، یک لاین این جاده قابل تردد است.



وی افزود: عبور خودروها دراین محدوده به صورت کنترل شده وبا هدایت پلیس انجام می شود.



عضوستاد تسهیلات سفر نوروزی آمل ادامه داد: هم اکنون نیروهای راهداری با تمام توان و بهره گیری از امکانات و تجهیزات در تلاش برای پاکسازی ازسطح جاده از سنگ های انباشت شده پس از ریزش کوه هستند.



عسگری پور اضافه کرد: ریزش سنگ از کوه درمنطقه سیاه بیشه جاده هراز خوشبختانه تلفات جانی وخسارتی برای خودروها وجود نداشته است.



وی اضافه کرد: با همکاری دهیاران روستاهای اطراف، مسافرانی که درمحدوده های ریزش سنگ درجاده گرفتار شده بودند، به محلهای اسکان نوروزی هدایت شدند.



عسگری پور تردد خودروها درجاده هراز را اکنون دارای ترافیک نیمه سنگین اعلام کرد و از رانندگان وسایط نقلیه خواست با رعایت کامل مقررات راهنمایی ورانندگی سفر امن برای خود وسایرمسافران رقم بزنند.