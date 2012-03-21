  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۵۵

آمانو:

فعالیت سایتهای اعلام شده در ایران صلح آمیز است

فعالیت سایتهای اعلام شده در ایران صلح آمیز است

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اذعان کرد که فعالیت سایتهای هسته ای که ایران آنها را به آژانس اعلام کرده، همگی صلح آمیز است.

به گزارش خبرگزای مهر، یوکیا آمانو که با سی ان ان. گفتگو می کرد، گفت : ایران تعدادی سایت هسته ای را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد و آنها تحت پادمان نظارتی آژانس قرار دارد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: فعالیت این سایتها همگی در راستای برنامه صلح آمیز است.

اما درعین حال آمانو مدعی شد که ایران کاملاً در اعلام برنامه هسته ای خود باز عمل نکرده است.

وی ادعا کرد: ما اطلاعاتی داریم که جمهوری اسلامی فعالیتهایی برای توسعه تجهیزات انفجاری داشته و به نظر من ایران همه چیز را به ما نگفته و ما از این کشور می خواهیم تا با ما تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد و به پرسشهای موردی پاسخ بگوید.

کد مطلب 1563212

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها