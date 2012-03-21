فعالیت سایتهای اعلام شده در ایران صلح آمیز است

به گزارش خبرگزای مهر، یوکیا آمانو که با سی ان ان. گفتگو می کرد، گفت : ایران تعدادی سایت هسته ای را به آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد و آنها تحت پادمان نظارتی آژانس قرار دارد.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی تصریح کرد: فعالیت این سایتها همگی در راستای برنامه صلح آمیز است.

اما درعین حال آمانو مدعی شد که ایران کاملاً در اعلام برنامه هسته ای خود باز عمل نکرده است.

وی ادعا کرد: ما اطلاعاتی داریم که جمهوری اسلامی فعالیتهایی برای توسعه تجهیزات انفجاری داشته و به نظر من ایران همه چیز را به ما نگفته و ما از این کشور می خواهیم تا با ما تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد و به پرسشهای موردی پاسخ بگوید.