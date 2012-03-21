به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و الشباب امارات در چارچوب هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از ساعت 17 امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی آغاز شد. این بازی که برای تماشای آن بیش از 70 هزار تماشاگر به ورزشگاه آمده بودند در پایان به برتری 6 بریک تیم پرسپولیس انجامید.

پرسپولیس بازی را تهاجمی آغاز کرد و در همان ثانیه 30 مسابقه توسط محمد نوری می‌توانست به یک گل دست یابد اما ضربه هافبک این تیم به جای تور به تیر دروازه الشباب برخورد کرد. سرخپوشان به حملات خود افزودند تا اینکه در دقیقه هشت توسط ایمون زاید به گل رسیدند. این مهاجم لیبیایی پس از آنکه ضربه ارسالی مهرداد پولادی از جناح چپ توسط مدافعان سرآسمیه الشباب بصورت ناقص دفع شد با فرصت طلبی دروازه میهمان اماراتی را گشود و پرسپولیس را با یک گل پیش انداخت.

پس از این گل پرسپولیس فرصت‌های زیادی برای گلزنی داشت که از آن جمله می‌توان به مصاف‌های تک به تک ایمون زاید و جواد کاظمیان با سنگربان تیم الشباب در دقایق 18 و 35 اشاره کرد که نتیجه‌ای در برنداشت. در نیمه اول تیم پرسپولیس برتری محسوسی نسبت به میهمان اماراتی داشت اما بازهم در سیستم دفاعی این تیم ضعف‌هایی قابل مشاهده بود که باعث به خطر افتادن دروازه این تیم در دو نوبت شد.

براساس این گزارش، پرسپولیس نیمه اول را با برتری یک بر صفر پشت سر گذاشت و با امید زدن گل‌های دیگر و رسیدن به یک پیروزی خانگی در نیمه دوم وارد میدان شد. این تیم تنها دو دقیقه پس از آغاز نیمه دوم توسط زاید به گل دوم رسید. این مهاجم گلزن در دقیقه 47 روی پاس دقیق حمید علی عسگر با پشت پا دروازه تیم اماراتی را باز کرد و پرسپولیس را به گل دوم رساند.

بعد از این گل تیم اماراتی از لاک دفاعی خارج شد تا شاید نتیجه را عوض کند اما در دقیقه 53 بازهم این تیم پرسپولیس بود که توسط ایمون زاید به گل رسید. این بار هم غلامرضا رضایی در نقش سازنده گل ظاهر شد و پاسی را برای زاید فرستاد که گل کردن آن برای این مهاجم آسان‌ترین کار ممکن بود.

بازی با برتری تیم پرسپولیس دنبال می‌شد تا اینکه در دقیقه 55 داور به سود تیم الشباب اعلام یک ضربه پنالتی کرد. در دقیقه 10 نیمه دوم محمد نصرتی بی جهت روی ولید عباس خطا کرد که داور را ناچار به اعلام ضربه پنالتی به سود تیم الشباب کرد. در دقیقه 56 ژوسیل فریرا داسیلوا از روی نقطه پنالتی دروازه پرسپولیس را گشود و اختلاف دو تیم را به دو گل رساند.

پرسپولیس پاسخ گل تیم الشباب را نه یک بار بلکه دوبار دیگر داد. در دقیقه 59 و درحالی که تیم الشباب به دنبال کاهش اختلاف گل خود با شاگردان دنیزلی بود، محمد نوری با پاسی دقیق غلامرضا رضایی را صاحب توپ کرد تا او برای چهارمین بار دروازه اسماعیل جمعه را باز کند.

تنها دو دقیقه پس از به ثمر رسیدن این گل امیرحسین فشنگچی، احمد محمد، مدافع تیم الشباب را ناچار به خطای پنالتی کرد تا علی کریمی در دقیقه 62 از روی نقطه پنالتی گل پنجم پرسپولیس را به ثمر برساند.

این پایان کار نبود و تیم پرسپولیس در دقیقه 87 توسط امیرحسین فشنگچی به گل ششم رسید. فشنگچی که در دقیقه 58 به جای جواد کاظمیان وارد زمین شده بود در فاصله چهار دقیقه مانده به پایان بازی روی پاس شیث رضایی موفق به گلزنی شد و الشباب را شش تایی کرد.

در نهایت این بازی با برتری 6 بر یک تیم پرسپولیس به اتمام رسید تا تیم پرسپولیس با چهار امتیاز به صدر جدول رده بندی گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا صعود کند. دیگر دیدار این گروه را امشب دو تیم الغرافه قطر و الهلال عربستان برگزار خواهند کرد.

قضاوت دیدار پرسپولیس - الشباب امارات برعهده "ماساکی توما" از ژاپن بود. او در این بازی به امیرحسین فشنگچی از تیم پرسپولیس و کارلوس ویلانوا، محمود قاسم و عزیزبیک حیدراف از تیم الشباب کارت زرد نشان داد.