رام كردن زن سركش بيشترين جوايز را ربود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاري "مهر"، حوزه هنري مازندران در پي برگزاري جشنواره تئاتر بومي "تيرنگ" كه با استقبال هنرمندان تئاتر شهرستانها مواجه شد، جشنواره تئاتر "طنز" را با همكاري هنرمندان واحد نمايش حوزه هنري برگزار كرد.

بنا به اين گزارش، برگزيدگان اين جشنواره كه در ساري برگزار شد و هيأت داوران آن متشكل از آقايان مسعود قهاري " مهدي رمضاني و رستم كياء كجوري بودند به شرح ذيل اعلام شد:

دررشته كارگرداني: رتبه سوم با اهد اء لوح تقدير و جايزه نقدي به آقايان سيد علي شيدايي فر كارگردان نمايش رام كردن زن سركش .

رتبه دوم با اهداء لوح تقدير و ربع سكه بهار آزادي به آقاي مصطفي اردرپور كارگردان نمايش روز باشكوه آقاي گوركن .

هيأت داوران براي رتبه اول كارگرداني انتخابي نداشت .

در رشته بازيگري زن : رتبه سوم مشتركاٌ به هر كدام از خانمها مريم آقاجاني و ناهيد عارف پور، بازيگران نمايش رام كردن زن سركش با اهداء لوح تقدير و جايزه نقدي به هركدام از آنها .

رتبه دوم با اهداء لوح تقدير و ربع سكه بهار آزادي به خانم الهام عارف پور بازيگر نمايش رام كردن زن سركش .

هيأت داوران در رتبه اول انتخابي نداشته است .

در رشته بازيگري مرد : رتبه سوم مشتركاٌ به هر كدام از آقايان مهدي خادمي و سيد علي شيدايي فر بازيگران نمايش رام كردن زن سركش با اهداء لوح تقدير و جايزه نقدي به هر كدام از آنها .

رتبه دوم مشتركاٌ به هر كدام از آقايان عمار خطي بازيگر نمايش خشم وهياهو و عليرضا قنبري بازيگر نمايش روز باشكوه آقاي گوركن با اهداء لوح تقدير و ربع سكه بهار آزادي به هركدام از آنها .

رتبه اول بازيگري مرد: با اهداء لوح تقدير و نيم سكه بهار آزادي به آقاي سيد كاظم حسيني بازيگر نمايش رام كردن زن سركش .

در رشته موسيقي: هيأت داوران آقايان محمد جواديان و محمد خطي را به خاطر موسيقي نمايش خشم و هياهو با اهداء لوح تقدير وجايزه نقدي مورد تقدير قرار داد .

طراحي برشور: هيأت داوران آقاي مصطفي رضايي طراح برشورنمايش رام كردن زن سركش را با اهداء لوح تقدير و جايزه نقدي مورد تقدير قرار داد .

هيأت داوران دررشته طراحي صحنه انتخابي نداشته وهمچنين به دليل بومي نبودن نويسندگان نمايش ها درنمايشنامه نويسي نيز انتخابي نداشته است .

لازم به ذكر است كه دراين جشنواره از نورپرداز نمايش ها آقاي بهنام مجرد و چند تن از هنرمندان پيشكسوت كه جزو تماشاگران نمايش ها بودند، همچون حسين كلامي - رشيد بابازاده - خانم معصومي - منوچهر كريمي و .... نيز تقدير به عمل آمد .

همچنين لازم به ذكر است كه كار باز خواني متون جشنواره "طنز" به عهده آقايان بهزاد شاهنده - افشين رشيدي و غلامرضا سهراب زاده انجام گرديد .