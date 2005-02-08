تدوين قانون اساسي تنها وظيفه اعضاي مجمع ملي عراق است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري عراق، سيد احمد صافي نماينده آيت الله سيستاني از مراجع بزرگ شيعيان درعراق تصريح كرد : تدوين قانون اساسي و اين گونه مسايل از وظايف مجمع ملي عراق است كه قانون اساسي دائم كشور را تدوين كنند.



وي افزود: مرجعيت شيعه آماده دريافت و بحث و بررسي تمامي ديدگاه هاست.

يادآور مي شود روز گذشته خبرگزاري فرانسه به نقل از آيت الله سيستاني اعلام كرده بود كه دين اسلام بايد به عنوان تنها منبع در تدوين قانون اساسي دائم عراق ازسوي مجمع ملي عراق لحاظ شود.



گفتني است در قانون اساسي موقت عراق كه ازسوي اعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق تدوين شد، دين اسلام تنها به عنوان يكي از منابع قانونگذاري اعلام شده بود.