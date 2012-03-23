محمدعلی ضیغمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری هوشمندانه سال جاری با‌ عنوان تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى توسط رهبر معظم انقلاب گفت: اگر به دنبال تحقق خودکفایی در امر تولید و متعاقب آن، تولید صادرات‌گرا هستیم، کمیت تولید و اندازه بنگاههای تولیدی به تنهایی کافی نیست؛ بلکه چگونگی توسعه کیفی و گسترش جهانی تولیدات و ارایه خدمات مناسب نیز باید در اولویت نگاه مدیریتی قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تفاوت بین بازارهای ملی و منطقه‎ای کاهش ‏یافته و برای برخی از محصولات نیز به صورت کامل، محو شده است؛ بنابراین در چنین شرایطی، راهبرد حمایت از تولید که از سوی مقام معظم رهبری در سال 91 به نحوی هوشمندانه مطرح شده است، تاکید مظاعفی بر دستیابی به خود کفایی در تولید و حمایت از تولیدات صادرات‌گرا در کشور جهت ورود به عرصه‌های بین‌المللی دارد.

وی تصریح کرد: در تبیین راهبرد مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 91 به عنوان سال حمایت از تولید می‌توان به این نکته اشاره کرد که تحقق خودکفایی در امر تولید و متعاقب آن تولید صادرات‌گرا صرفا کمیت تولید و اندازه بنگاه های تولیدی،‌ معیار تعیین‎کننده موفقیت آنها در بازار های داخلی و صادراتی نخواهد بود، بلکه معیار مناسب، چگونگی توسعه کیفی و گسترش جهانی تولیدات و ارایه خدمات بنگاه های ایرانی است.

ضیغمی اضافه کرد: از منظری دیگر، جهانی‌سازی تولید و تجارت بنگاههای ایرانی عبارت از ارتباط با دیگر اعضای زنجیره و دیگر کشورها است و با این طرز نگاه می‌توان گفت که برای حمایت از تولید و تقویت صادرات باید به کمیت و کیفیت توجه هم‌زمان داشت.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سال جاری باید بخش خصوصی و بخش دولتی نگاهی ملی به بحث تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ى ایرانى داشته باشند تا بتوان در بازارهای داخلی و خارجی شاهد ارتقاء جایگاه کالاهای ایرانی باشیم.