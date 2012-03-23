بسیجیان شهرستان محلات به راهیان نور اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، 160 نفر بسیجیان شهرستان محلات ظهر پنج شنبه با هدف درک فضای معنوی مناطق، انتقال ارزشها، میثاق با شهدا و امام شهدا و مقام معظم رهبری به سرزمینهای نور اعزام شدند.

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان محلات در حاشیه این اعزام گفت: سپاه شهرستان محلات هرساله اقدام به اعزام کاروان‌های بسیجیان در قالب اردوی راهیان نور به مناطق جنگی می‌کند تا این بسیجیان از نزدیک با وضعیت مناطق جنگی آشنا شوند و امسال نیز در مرحله اول اعزام های عمومی از شهرستان 160نفر از خواهران بسیجی این ناحیه در قالب کاروان اردوی راهیان نور به مناطق جنگی و عملیاتی اعزام شدند.

سید عباس حسینی نژاد افزود: این کاروانها به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی شلمچه، طلاییه، دوکوهه، فکه، فتح المبین، هویزه، دهلاویه، اروندکنار و یادمان مختلف شهدا بازدید می‌کنند.

وی گفت: حضور در مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس موجب یادآوری رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان اسلام می‌شود.