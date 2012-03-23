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۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۹

عطاردی خبر داد:

انجام 10 هزار بازرسی نوروزی از واحدهای صنفی خراسان شمالی

انجام 10 هزار بازرسی نوروزی از واحدهای صنفی خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: از آغاز طرح نظارت نوروزی حدود 10 هزار بازرسی از واحدهای صنفی خراسان شمالی انجام شد.

حبیب الله عطاردی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نوروزی نظارت ویژه بر اماکن عرضه محصولات از 11 اسفندماه سال 90 آغاز شده است اظهار داشت: تا پایان سوم فروردین ماه جاری،9 هزار و 901 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اماکن عمومی توسط بازرسان این سازمان صورت گرفته است.

وی افزود: در بازرسی‌های به عمل آمده یک هزار و 788 مورد تخلف کشف شده و در این راستا نیز 946 پرونده تشکیل و برای پیگیری و صدور رای به مراجع ذی صلاح ارجاع شده است.

عطاردی ارزش ریالی تخلفات مکشوفه را یک میلیارد و 278 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: کشف و برخورد با متخلفان واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایام تعطیلات نوروزی بدون همکاری مستمر مردم امکان پذیر نیست.

وی میزان شکایت مردمی در این مدت را از طریق سامانه 124 ستاد بازرسی و نظارت استان 694 مورد بیان کرد و افزود: تمامی شکایات مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازرسی و بررسی شده است.

عطاردی همچنین از فعالیت بیش از 100 ناظر افتخاری سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در سطح بازار خبر داد و تصریح کرد: در طول این مدت ناظران افتخاری 225 مورد تخلف درعرضه کالا را به ستاد نظارت گزارش کرده‌اند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اعلام اینکه قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ منجمد در سطح فروشگاه‌های استان 31 هزار ریال تعیین شده است افزود: همچنین قیمت گوشت مرغ گرم در بازار، که وابسته به عرضه و تقاضا است، امروز پنج شنبه 3 فروردین ماه 91، به 54 هزار ریال رسید.

وی قیمت مصوب هر کیلو گوشت قرمز منجمد را 93 هزار ریال اعلام کرد و افزود: قیمت هر کیلو گوشت تازه گوسفندی امروز در بازار 190 هزار ریال و گوشت تازه گوساله نیز 145 هزار ریال بود.

عطاردی در پایان گفت: سیب، پرتقال، گوشت منجمد قرمز و سفید به اندازه کافی در سردخانه‌های خراسان شمالی موجود بوده و به مرور زمان در سطح شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.

کد مطلب 1563530

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