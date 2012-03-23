نیمی از زائران راهیان نور آمل به مناطق عملیاتی جتوب اعزام شدند

سرهنگ محمد کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال دو هزار و 235 نفر سهمیه کاروان راهیان نور به مناطق جنگی جنوب کشور برای آمل تعیین شد که به دلیل استقبال زیاد، سهمیه اعزام این شهرستان به تعداد 500 نفر افزایش یافته است.



وی با اشاره به اینکه سهمیه پارسال این شهرستان هزار و 800 نفر بوده اما بیش از این تعداد به مناطق جنگی جنوب کشور اعزام شدند، افزود: این نشان از عشق وعلاقه مندی بالای مردم به خطرات و زنده نگه داشتن افتخار آفرینی های جوانان کشور است.



جانشین فرمانده سپاه ناحیه آمل ادامه داد: اعزام نخستین گروه از کاروان راهیان نور آمل از 23 اسفند 90 به مناطق جنگی جنوب کشور از جمله خرمشهر، شلمچه و اروندکنار آغاز و تا پنجم فروردین ماه ادامه دارد.



کرمی اضافه کرد: در سهمیه اعزام امسال کاروانهای راهیان نور آمل از قشرهای دانش آموزی، دانشجویی، فرهنگیان و بسیج محلات و اقشارمختلف مردم حضور دارند.



وی افزود: آشنایی نسل جوان با رشادتها و جانفشانی های رزمندگان دفاع مقدس، زنده کردن یاد و خاطرات شهدای هشت سال دفاع مقدس، الگوگیری نسل جوان جامعه با ایثارگری های شهدا از مهم ترین اهداف اعزام کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی است.



جانشین فرمانده سپاه ناحیه آمل افزود: جوانان و نوجوانانی که در قالب این کاروانها راهی سرزمینهای نور می شوند ضمن آشنایی با فداکاری و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام در طول دوران دفاع مقدس، روحیه استکبارستیزی خود را برای مقابله با دشمنان اسلام و انقلاب تقویت می کنند.



کرمی افزود: حرکت ارزشی و فرهنگی راهیان‌ نور باید به مثابه پل ارتباطی بین نسل جوان و هشت سال دفاع مقدس باشد تا بتوان دستاوردهای بی‌بدیل دفاع هشت ساله را به آنان منتقل کرد.



وی یادآورشد: باید با گسترش این گونه حرکت‌های ارزشی و فرهنگی، نگذاریم دشمن بر افکار و بینش جوانان نفوذ کند.