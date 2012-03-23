ورود 8.5 میلیون مسافر به قم/ اقامت بیش از 650 هزار نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین موسی پور با اشاره به موقعیت قم در زمینه گردشگری مذهبی اظهار کرد: استان قم ویژگی های فراوانی برای جذب گردشگران و زائران دارد که وجود بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران از جمله جذابیت های آن به شمار می روند.



وی افزود: استان قم شاهراه ارتباطی کشور بوده و ساکنان 17 استان در مسیر سفرهای خود از قم عبور می کنند ضمن اینکه مقصد برخی از آنها قم بوده و در این شهر اقامت دارند یا اینکه برای زیارت حرم حضرت معصومه(س)، توقف چند ساعته ای در این شهر خواهند داشت.



استاندار قم با اشاره به گذشت سه روز از سال جدید و پایان تعطیلات اداری گفت: تاکنون بیش از 8 میلیون و 500 هزار مسافر وارد استان قم شده اند.



وی اظهار داشت: از این تعداد بیش از 650 هزار نفر نیز در استان قم اقامت داشته و شب را میهمان حضرت معصومه(س) بوده اند.