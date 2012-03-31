بساط بستنی طلا نیامده جمع شد/ تودیع و معارفه پنهانی

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر شام 170 هزار تومانی در رستوران گردان برج میلاد که بزرگترین رستوران گردان جهان است و بخش متحرک آن در هر ساعت 360 درجه می‌چرخد برای مردمی که درآمد متوسط بیشترشان نزدیک خط فقر است کمی تعجب برانگیز بود. خوردن یک شام خانوادگی پنج نفره در رستوران این برج چیزی نزدیک به یک میلیون تومان آب می خورد.

هرچند به اعتقاد حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران که گفته است "نمی توان 250 متر بالای زمین رفت و ساندویچ خورد. همه که نباید در همه جا غذا بخورند."

به گفته این عضوشورای شهر در تمام دنیا چنین رستورانهای گرانی وجود دارد که توریستی است و نمی توان به این رقم که رسمی نیز اعلام نشده انتقاد کرد. این در حالی است که در این برج رستورانهای دیگری هم وجود دارد.

اما نظر جامعه شناسان در این باره چه بود؟

دکتر مجید ابهری، رفتار شناس در این رابطه گفت: اگر این ارقام واقعی باشد سبب گسترش روحیه مصرف زدگی و اشرافی گری می شود. دریافت قیمتهای غیرمتعارف به بهانه گردان بودن و موارد مشابه باعث روحیه رقابت منفی در جامعه می شود. یعنی کسانی که نمی توانند به این مراکز بروند در حسرت می مانند.

وی افزود: در کشوری که قوانین اسلامی حکمفرماست فعالیت اینگونه مراکز که اختصاص به قشر خاصی دارند مغایر با موازین ارزشی و اجتماعی ما است. نفری 170 هزار تومان برای یک شام چه مفهومی می تواند داشته باشد. اگر یک جوان بخواهد روزی برای کنجکاوی قدم به این مرکز بگذارد باید درآمد چند روز پدرش را هزینه کند؟ اینگونه حرکتها و قائل شدن تبعیض بین شهروندان جای تامل دارد.

هنوز خبر شام 170 هزار تومانی توسط شهروندان تهران هضم نشده بود که گل رخسارمسئول رستوران گردان برج میلاد در گفتگو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد: سرو بستنی طلای حدوداً 400 هزار تومانی از هفته آینده در رستوارن گردان برج میلاد آغاز می‌شود.

اودر توضیح جزئیات سرو این بستی گفته بود: باید بخشی از ظروف این بستنی را از خارج کشور وارد کنیم و با توجه به اینکه قیمت طلا بالا رفته است این بستنی نیز گران تر شده است.

به گفته گل‌رخسار، 2 گرم 30 سوت طلای خوراکی در این بستنی استفاده می‌شود. البته این طلای خوراکی فقط در کشور آلمان تولید می‌شود و باید وارد کشور کنیم. وی درباره طلای خوراکی می‌گوید: این طلا به صورت پودر و برگه است و در کشور از هر دوی آن استفاده خواهیم کرد.

اما پس از حاشیه هایی که این خبر ایجاد کرد و حرام دانستن خوردن طلا روابط عمومی برج میلاد تهران با صدور اطلاعیه ای ضمن غیرمسئولانه خواندن این گونه اظهارات تاکید کرد: موضوعات مطرح شده از سوی پیمانکار رستوران گردان درباره سرو نوع خاصی از بستنی به هیچ وجه مورد تایید شهرداری تهران نبوده و نیست و شهرداری تهران از انجام چنین اقداماتی به طور حتم جلوگیری خواهد کرد.

در این اطلاعیه همچنین تاکید شده است: عرضه نوع خاصی از بستنی در رستوران گردان برج میلاد ایده پیمانکار رستوران گردان بوده که در رسانه ها مطرح شده است و به هیچ عنوان تا به حال سرو چنین بستنی در برج میلاد انجام نشده است که با توجه به حرمت شرعی و اجتماعی چنین اقدامی ، شهرداری تهران پس از اطلاع از این امر دستور توقف موضوع را صادر کرده و مانع از انجام چنین طرحی خواهد شد.

اما در ماه های پایانی سال نامه ای جعلی به امضای مدیر عامل سابق برج میلاد که از مسولان انتظامات خواسته بود تا سختگیری کمتری نسبت به حرکات موزون در هنگام برگزاری کنسرت ها در این برج داشته باشن تکذیب شد. هوشیار مدیر عامل برج میلاد تهران در در توضیح این موضوع گفت این نامه جعلی‌است.

وی ادامه داد: این نامه در سربرگ برج میلاد آسمان که برای دو سال پیش است نوشته شده است. ضمن اینکه در پایان نامه آمده است؛ علی مطهرنژاد، این در حالی است که اسم آقای مطهرنژاد رحیم است.

انتقاد به عدم استفاده از ظرفیت های مخابراتی برج میلاد ،مشکلات صدا و تصویر در بالکن برج، تغییر مدیرعامل برج در سکوت خبری و انتشار اخباری مبنی بر نصب تجهیزات انتشار پارازیت که از سوی مدیریت برج تکذیب شد حاشیه های دیگر بلندترین برج پایتخت بود.