فصل معرفی مدیران جدید تئاتر

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر ایران در فصل تابستان با استعفای حسین مسافرآستانه و محمد حیدری از ادارهکل هنرهای نمایشی و سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر وارد فصل پاییز شد. در فصل پاییز محمد دشتگلی به عنوان سرپرست ادارهکل هنرهای نمایشی و رحمت امینی به عنوان دبیر سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منصوب شدند.
دشتگلی پیش از آن به عنوان معاون اجرایی ادارهکل و رحمت امینی به عنوان رئیس شورای نظارت و ارزشیابی در عرصه مدیریت تئاتر فعالیت میکردند. امینی که در مدتزمان کوتاهی نسبت به برگزاری سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر دبیری این دوره را پذیرفته بود، در نشستها و گفتگوهای رسانهای خود این انتخاب را انتخاب عاشقانه دانسته بود.
در مدت زمان کوتاهی که به برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر فجر در بهمنماه سال 90 باقیمانده بود فراخوان سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منتشر شد. در آن ایام خانواده تئاتر درگیر برگزاری دو جشنواره تئاتر خیابانی مریوان و تئاتر کودک و نوجوان همدان نیز بودند.
جشنواره تئاتر خیابانی مریوان که در این دوره به صورت بینالمللی برگزار شد پیش از آن نیز توانسته بود جایگاه قابل قبولی را در تئاتر ایران به خود اختصاص دهد. از سوی دیگر جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان هم که پیش از آن شایعاتی مبنی بر دو سالانه برگزار شدن این جشنواره باعث نگرانی خانواده تئاتر کودک و نوجوان شده بود، برگزار شد.
چیزی از برگزاری جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با دبیری شهرام کرمی نگذشته بود که خبر استعفای این مدیر تئاتر از تالار هنر شوکی دیگر به خانواده تئاتر و هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان بود. کرمی که از مدیران موفق تئاتر ایران بود نیز دلایل این استعفا را مشغلات زیاد کاری ذکر کرده بود.
در پاییز سال 90 محمد حمزهزاده از ریاست انجمن هنرهای نمایشی ایران نیز استعفا داد و این استعفا نیز باعث شد تا تعداد مدیران مستعفی تئاتر در سال 90 بیش از هر دوره دیگری باشد. چیزی نگذشت که محمدمهدی خاتمی جایگزین حمزهزاده در انجمن هنرهای نمایشی شد.
اما به غیر از استعفای مدیران در فصل پاییز اتفاق دیگری نیز رخ داد و آن اقدام اعضای انجمن منحله نمایش برای به مزایده گذاشتن املاک این انجمن بود تا بتوانند از این طریق مطالبات معوقه خود را دریافت کنند. در آن ایام معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون اجرایی معاون هنری اعلام کردند که معوقههای اعضای انجمن نمایش هر چه زودتر پرداخت میشود.
تئاتر ایران که فصل تابستان را با استعفای مدیرکل هنرهای نمایشی و دبیر سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به پایان رساند در فصل پاییز مدیران جدید خود را شناخت.
به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر ایران در فصل تابستان با استعفای حسین مسافرآستانه و محمد حیدری از ادارهکل هنرهای نمایشی و سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر وارد فصل پاییز شد. در فصل پاییز محمد دشتگلی به عنوان سرپرست ادارهکل هنرهای نمایشی و رحمت امینی به عنوان دبیر سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر منصوب شدند.
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