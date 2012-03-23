هماهنگی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز مطلوب است

منوچهر امیر فیروز کوهی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پایگاهها و مقر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان البرز یک استان نوپا است تمهیدات پیش بینی شده و خدمات ارائه شده به مسافرین نوروزی و البرز نشینان در حد بسیار قابل قبولی بود.

وی تعامل بین کمیته ها و بخشهای مختلف ستاد استان البرز را بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: علاقه جوانان در ستاد استان البرز که با نیت جلب رضایت مسافران به صورت شبانه روزی به منظور ارائه خدمت به مردم فعالیت می کنند قابل تقدیر است.



فیروز کوهی از پایگاه حافظ در ابتدای جاده چالوس و مقر اصلی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی واقع در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز بازدید کرد و با حضور تعدادی از معاونین و مسئولان این ستاد به بررسی مشکلات و مسائل مربوط پرداخت.



علی عبادی جانشین ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البزر در ادامه از بازدید تعدادی از معاونین و مسولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز از واحد های اقامتی ،پذیرایی و اماکن اسکان استان البرز خبر داد و گفت: این بازدید ها به صورت مستمر تا پایان کار ستاد همه روزه توسط گروههای بازرسی انجام و با واحد های متخلف متابق قانون برخورد خواهد شد.