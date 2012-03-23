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۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۳

نظریان در گفتگو با مهر:

مدارس مبارکه تا 12 فروردین به مسافران نوروزی اسکان می‌دهند

مدارس مبارکه تا 12 فروردین به مسافران نوروزی اسکان می‌دهند

مبارکه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مبارکه گفت: مدارس مبارکه تا 12 فروردین به مسافران نوروزی اسکان می‌دهند.

رضاقلی نظریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مسافران نوروزی در برخی مدارس شهرستان مبارکه اظهار داشت: تعدادی از مدارس مبارکه در طول ایام نوروز و از روز 28 اسفند تا 12 فروردین پذیرای مسافران نوروزی هستند و مسافران نوروزی وارد شده به شهرستان می‌توانند در این مدارس اسکان پیدا کنند.

وی ادامه داد: دو مدرسه شهید مختاری و فاطمه زهرا مبارکه از مهم‌ترین مدارس اسکان مسافران نوروزی به شمار می‌روند، تصریح کرد: این مدارس دارای شرایط خوب و مناسب برای اسکان و استقبال از مسافران نوروزی بوده و از روز یکشنبه 28 اسفند پذیرای اسکان مسافران بوده‌اند.

رئیس اداره آموزش و پرورش مبارکه با اشاره به اینترنتی شدن رزرو کلاس در مدارس مبارکه برای مسافران فرهنگی بیان داشت: رزرو اینترنتی کلاسها از 20 اسفند سال گذشته آغاز شده و این کلاسها تا 12 فروردین در اختیار مسافران قرار خواهند گرفت همچنین مسافران غیر فرهنگی نیز با حضور در مدارس پذیرش واسکان داده خواهند شد.

وی ادامه داد: به هریک از مسافران ساکن در مدارس بسته‌ای فرهنگی دارای تصاویر و توضیحات آثار تاریخی شهرستان و کتاب "مبارکه در گذرگاه تاریخ" اهدا خواهد شد.

نظریان اضافه کرد: مدارس شهرستان مبارکه در سال گذشته پذیرای 185خانوار و حدود 600 نفر بودند که تلاش کردیم بهترین چهره را از شهرستان مبارکه برای آنها به نمایش بگذاریم.

کد مطلب 1563626

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