10 تظاهرات همزمان علیه آل خلیفه/ یک زن بی دفاع در منزلش به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه تلویزیونی العالم از فراخوان جمعیتهای سیاسی مخالف رژیم بحرین برای برگزاری 10 تظاهرات در مناطق مختلف علیه آل خلیفه و اشغالگران سعودی خبر داد.



مردم بحرین امروز در این تظاهرات برحق خود در دموکراسی و تظاهرات و اصلاحات سیاسی و ضرورت خروج اشغالگران سعودی تاکید می کنند.



بر اساس این گزارش، این تظاهرات با هدف تاکید بر پایداری مردم بحرین و اصرار آنها بر ادامه انقلاب تا پیروزی نهایی برگزار می شود.



جمعیتهای سیاسی مخالف آل خلیفه از این رژیم خواسته اند به نقض حقوق زندانیان و حقوق مدنی و سیاسی مردم پایان دهد.



بر اساس این گزارش، نیروهای رژیم آل خلیفه، تظاهرات شبانه در مناطق مختلف را سرکوب کردند، تظاهرات کنندگان ضمن ابراز همبستگی با زندانیان از جمله عبدالهادی الخواجه بر ادامه اعتراضات تاکید کردند.



نیروهای امنیتی آل خلیفه هم بار دیگر از گازهای سمی و اشک آور برای سرکوب اعتراضات مردم استفاده کردند.



مردم بحرین در تظاهرات شب گذشته در مناطق مختلف با محکوم کردن جنایات آل خلیفه، تاکید کردند هرگز با قاتلان مذاکره نخواهند کرد.



در این زمینه یوسف ربیع رئیس مرکز حقوق بشر بحرین به شبکه العالم گفت : زبان رژیم آل خلیفه، تجاوز به حقوق بشر و سرکوبگری است و این رژیم حتی از تجاوز به کودکان ابایی ندارد، در حالی که تمام سازمانهای جهانی بر ضرورت حفظ حقوق کودکان تاکید می کنند.



ربیع با بیان اینکه رژیم بحرین تمام حدود را زیر پا گذاشته است، درباره نقض هولناک حقوق بشر از سوی آل خلیفه گفت نامه ای به سازمان ملل متحد می فرستیم و از مجامع حقوق بشر جهانی می خواهیم به جنایات رژیم رسیدگی کنند.



وی همچنین اعلام کرد هفته آینده، مرکز حقوق بشر بحرین، نمایشگاهی در خصوص نقض گسترده حقوق بشر از سوی رژیم آل خلیفه در بیروت برگزار می کند تا به همگان تاکید شود این رژیم به هیچ قانونی پایبند نیست.



یوسف ربیع همچنین تصریح کرد: اتحادیه عرب باید پرونده بحرین را در نشست بغداد مطرح کند.



از سوی دیگر هادی الموسوی از رهبران الوفاق میانجیگری عربستان برای حل اختلافات میان آل خلیفه و مخالفان را تکذیب کرد.



وی گفت : ارتش عربستان در بحرین برای سرکوب مردم حضور دارد و آل خلیفه، ارتش سعودی را یکی از پشتوانه های خود در سرکوب مردم بحرین می داند.



وی تصریح کرد : عربستان در تنگنا قرار گرفته و فهمیده است که اشغالگری اش در بحرین، مشروعیت ندارد و به فکر روزنه ای برای خروج از این تنگنا است.



به گفته الموسوی، اعتراضات مردم بحرین، کاملا مسالمت آمیز است و از زمان آغاز انقلاب خود بر این مسئله اصرار دارد

شهادت یک بحرینی دیگر در حمله نیروهای آل خلیفه



از سوی دیگر در تازه ترین جنایات آل خلیفه، یک غیرنظامی دیگر بر اثر استنشاق گازهای سمی به شهادت رسید.



عبده علی عبد الحسین یک زن بحرینی بر اثر استنشاق گازهای سمی در منزل خود شهید شد، نیروهای آل خلیفه عصر روز گذشته به سوی منازل مردم در جنوب غربی منامه یورش بردند و در این حمله از گازهای سمی استفاده کردند که این زن بحرینی که منزلش مورد تجاوز نیروهای امنیتی قرار گرفت، بر اثر استنشاق گازسمی، دچار خفگی شد و صبح امروز به شهادت رسید.



رژیم آل خلیفه، سیاست مجازات دسته جمعی مردم را با غرق کردن منازل مردم در گازهای سمی ادامه می دهد.



احیای فعالیتهای جمعه"اشغالگری سعودی، هرگز"



خبر دیگر اینکه فعالیتهای موسوم به جمعه اشغالگری سعودی، هرگز در مناطق مختلف بحرین ادامه دارد و بحرینی ها بر ضرورت خروج فوری اشغالگران سعودی تاکید می کنند.