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۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

سردار مومنی اعلام کرد:

سرعت غیرمجاز؛ بیشترین عامل تصادفات منجر به فوت سفرهای نوروزی

سرعت غیرمجاز؛ بیشترین عامل تصادفات منجر به فوت سفرهای نوروزی

فرمانده پلیس راهور ناجا، دلیل 70 درصد تصادفات رخ داده در روزهای سپری شده از تعطیلات نوروزی را خستگی، سرعت و سبقت غیر مجاز اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، موج دوم سفرهای نوروزی از امروز چهارم فروردین ماه آغاز شده است. برخی از مسافران درحال برگشت از سفرهای خود هستند و عده ای دیگر قصد دارند هفته دوم را به مسافرت بروند و همچنان تمام جاده های کشور از جمله استان خوزستان در این ایام بیشترین حجم ترافیک را تجربه می کنند.

در همین رابطه فرمانده پلیس راهور ناجا گفت: تا کنون بیشترین سوانح در تصادفات جاده ای طی ایام نوروز 91 به علت خواب آلودگی راننده و واژگونی خودرو بوده است. سرعت غیر مجاز خودرو نیز عمده دلیل تصادفات منجر به فوت اعلام شده است.

سردار اسکندر مومنی افزود: بیش از دو میلیون زائر تا کنون وارد استان خوزستان شده اند بنابراین در دو سمت جاده های منتهی به این استان با حجم ترافیک بالایی مواجه هستیم.

وی از راننده های کاروانهای راهیان نور خواست در سفر به استان خوزستان احتیاط بیشتری کنند تا با همکاری نیروی بسیج و همکاری افراد در این کاروانها تا پایان اجرای طرح راهیان نور شاهد حوادث ناگواری نباشیم.

سردار مومنی از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی طعم خوش سفرهای نوروزی را به کام دیگران شیرین کنند.

کد مطلب 1563676

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