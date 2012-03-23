حمایت از تولید ملی در سایه جهاد اقتصادی محقق می شود

حجت الاسلام عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم مردم و مسئولان باز به شعار اکتفا نکنند و در زمینه عمل شاهد اجرایی شدن منویات مقام معظم رهبری باشیم.

وی اظهار امیدواری کرد بتوانیم با همکاری مردم و مسئولان در راستای تحقق بخشیدن به شعار تولید ملی حرکت کنیم و دشمنان را مایوس کنیم.

امام جمعه زواره با بیان اینکه جهاد اقتصادی باید همچنان ادامه داشته باشد، افزود: در سایه جهاد اقتصادی است که باید از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری ملی حمایت کرد و شاهد رفع بیکاری و اشتغال جوانان خواهیم بود.