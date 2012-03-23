مسئولان در سال 91 برای حل معضل بیکاری جوانان برنامه ریزی و مدیریت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا کریمی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: بیکاری یکی از معضلات جدی کشور است به نوعی می توان گفت بیکاری ام الفساد است که سبب اعتیاد، طلاق و اختلافات خانوادگی می شود.



امام جمعه موقت کرج ادامه داد: بنابراین مسئولان کشور باید تمام تلاش و کوشش خود را در ابتدا سال انجام دهند با یک برنامه ریزی و مدیریت صحیح این معضل و مشکل کشور را بر طرف کنند.



وی با تاکید بر اینکه مسئولان کشور باید با یکدیگر اتحاد و وحدت داشته باشند، اضافه کرد: خدمت به مردم حقشان است و مسئولان کشور باید به خدمت به مردم افتخار کنند.



امام جمعه موقت کرج با اشاره به اینکه کلام ائمه اطهار نور است، گفت: نخستین سفارش امام حسن عسگری(ع) تقوای الهی است که شیعه بودن بدون تقوای الهی امکان پذیر نیست.



وی با بیان اینکه صداقت داشتن با خود، دیگران و خداوند بسیار حائض اهمیت است، اظهار داشت: ذکر و یاد خدا سبب می شود که انسان هیچ زمان دروغگو، دو رو، کج خلق، بی تقوا نباشد بنابراین ذکر و یاد خداوند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



امام جمعه موقت کرج ادامه داد: بالاترین ذکر و یاد خدا نماز است و یاد خداوند سبب آرامش انسان می شود.



کریمی گفت: امروزه یکی از بیماریهای شایع افسردگی و استرس که کلید درمان آن ذکر و یاد خدا است.