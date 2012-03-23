به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد خاتمی در خطبه نخست اولین نماز جمعه سال 91 با بیان اینکه از مصادیق تقوا در قرآن مراقبت در گفتار و گفتن گفتار مستند است، گفت: گفتارتان محکم و مستند باشد و بی‌حساب سخن نگویید و حرفی را که حق است بگویید که این مصداق بارز تقوا است.

وی با اشاره به 7 عنصر اصلی جذب عنایت خداوند گفت: تقوا و دفاع از دین یکی از عناصر اصلی جذب عنایت خداوند است و کسی که حامی دین خدا باشد خداوند نیز او را کمک خواهد کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران در چگونگی دفاع از دین خدا توضیح داد: 7 مصداق برای دفاع از دین خدا وجود دارد که تفسیر درست دین بهترین دفاع از دین خداست و این آدرس زندگی سعادتمندانه است.

وی آوردن دین به صحنه زندگی را از دیگر مصادیق دفاع از دین خدا دانست و گفت: چشمان، زبان و خانواده، اداره و کشورمان باید رنگ دین بدهد و دین خودش را در زندگی ما نشان بدهد.

خاتمی سومین عنصر را دفاع از حکمیت دینی دانست و گفت:‌ کسی که عاشق دین خداست باید از اینکه دین خدا حاکم شده خوشحال باشد از این رو مراجع عظام تضعیف نظام دینی و اسلامی را حرام دانستند چون این نظام برای دین به صحنه آمده است و در جامعه‌ای که حاکمیت عدل شکل گرفته همه باید از آن حمایت کنند.

وی دفاع از اجرای احکام دین چهارمین مصداق دفاع از دین دانست و گفت: ماموریت نظام اسلامی اجرای احکام دین است و دین باید با همه ابعادش که برنامه زنگی است اجرا شود. لذا آن کس که مدافع دین است باید تمام احکام دین برای آن مهم باشد از جمله این احکام حجاب و عفاف است.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران افزود: عفاف و حجاب از مسلمات رکن خدا در قرآن است بنابراین حجاب یک مسئله فرعی نیست و اصلی شده است.

وی افزود: کشوری که می خواهد با اسلام و دین لج کند می‌گوید حجاب ممنوع است مانند آذربایجان. و کشوری که می‌خواهد با مسلمانان آشتی کند می‌گوید حجاب آزاد است. بنابراین حجاب نمادی از اسلام شده است.

خاتمی با بیان اینکه بی‌حجابی گناه بزرگ اجتماعی است گفت: بی‌حجابی ضربه به امنیت روانی و اخلاقی جامعه وارد می‌سازد و دخترانی هم که حجاب را رعایت نکنند به رشد علمی نمی‌رسند و افتخار خانواده خودشان هم نمی‌شوند و آینده درخشان با حفظ حجاب شکل می‌گیرد.

وی کار فرهنگی را برای حفظ حجاب موثر دانست و گفت: این تهمت است که هر وقت بحث از حجاب می‌شود می‌گویند یعنی بگیر و ببند. این تعبیر درستی از حجاب نیست.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران خطاب به مجریان فرهنگی و اجرایی کشور گفت: دفاع از دین حکم خداست لااقل طوری حرف نزنید که حکم خدا و علمایی که دغدغه اجرای احکام دین را دارند تحقیر شود.

وی همچنین داشتن دغدغه دینی را از پنجمین مصادیق دفاع از دین خدا دانست و گفت: نباید فکر ما این باشد که تنها بنده روحانی وظیفه ترویج و دفاع از دین را دارد. این درست نیست و هر کجا و هرکس که ببیند دین خدا دارد ضربه می‌خورد باید از آن دفاع کند.

خاتمی سرمایه گذاری در دین را از دیگر مصادیق دفاع از دین خدا دانست و گفت: کسی که می‌گوید شیعه است باید از رفاه، مال، آبرو و جان خود در راه خدا بگذرد و هزینه کند.

وی افزود: تن بی سر کالبد بی‌روح است و ایمان بی‌ صبر هم چنین تعبیری دارد. کسی که حاضر نباشد پای دینش هزینه کند دیندار نمی‌ماند و کم کم به عنصر لائیک و ضد دین تبدیل می‌شود.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران هفتمین مصداق دفاع از دین خدا را مرز داشتن با بی‌دینی‌ها تعبیر کرد و گفت: نمی‌توانی بگویی دیندار هستم اما با بی‌دین‌ها آشتی‌ام و آنها را قبول دارم و با آنها مراوده داشته باشی.

وی افزود:‌ کسی که خدا و قیامت را قبول دارد نباید به مجلسی که رهبر عادل نظام اسلامی زیر سئوال می‌رود وارد شود و نشستن در این مجلس حرام است.

آیت‌الله خاتمی همچنین ایجاد آشتی و صلح بین مومنین را از مصادیق تقوا دانست و گفت: مدام باید در پی ایجاد آشتی و صلح بین مومنین باشیم البته آشتی عادلانه نه همراه با ظلم که حقی زیر پا گذاشته شود.

وی همچنین در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران ضمن تبریک ایام نوروز و ولادت شیرزن قهرمان دشت کربلا حضرت زینب کبرا (س) و روز پرستار گفت: از مسئولین می‌خواهیم که با عنایت ویژه‌ای به این قشر خدمتگذار توجه داشته باشند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به مسافرت‌های نوروزی مردم ایران گفت: مسافرت‌های گوناگون مردم که از اقصی نقاط کشور گزارش می‌شوند نشان از نشاط و سرزندگی مردم ایران دارد.

وی همچنین با اشاره به حضور حماسی مردم در انتخابات 12 اسفند گفت: همان طور که انتظار می‌رفت حماسه شما مردم در 12 اسفند ماندگار شد و سیلی به دشمنان زد.

عقب نشینی استکبار از تحریم ها اثر حماسه مردم ایران در 12 اسفند بود

آیت‌الله خاتمی افزود: یکی از نشانه‌های سیلی شما عقب نشینی دست از پا درازتر آمریکا در عرصه تحریم‌ها بود که 11 کشور فلاکت زده و مصیبت زده اروپایی از تحریم نفتی ایران مستثنی شدند و ذره ذره استکبار مجبور می‌شود که بگوید غلط کردیم که تحریم کردیم.

وی با بیان اینکه این عقب نشینی استکبار برای ملت بزرگ ایران پیامی دارد، گفت: پیام این عقب نشینی به ملت ایران و تمام ملتهای آزاده دنیا این است که باید مقابل استکبار بایستند و با مقاومت ملت‌ها دولت‌های استکباری تسلیم خواهند شد و دست ذلتشان را بلند خواهند کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران همچنین با اشاره به سال تولید ملی گفت: این نامگذاری‌ها شعار نیست و ابتکار مقام معظم رهبری است که دقیقاً کارشناسی شده است و نیاز اولویت سال را مشخص می‌کند و همه باید خودمان را مخاطب در اجرای این شعار بدانیم.

نامگذاری سال یک راهبرد و دستورالعمل لازم الاجراست شعار نیست

وی افزود: ‌مسئولان باید بیلان کاری خود را در این عرصه در اول سال اعلام کنند چرا که این شعار یک راهبرد و دستورالعمل است که باید اجرایی شود.

خاتمی همچنین با اشاره به مفهوم و کاربرد قرآنی شعار سال 91 گفت: جامعه اسلامی در همه عرصه‌ها باید روی پای خودش بایستد تا تولید ملی رونق گرفته و استقلال واقعی شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه تولید داخلی باید همراه با معنویت و اخلاق باشد، گفت: به همان میزان که در عرصه اجتماعی رشد می‌کنیم باید در عرصه اخلاقی و معنوی نیز رشد داشته باشیم چرا که اگر در این عرصه رشد نداشته باشیم تولید ملی نیز برکت نخواهد کرد.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران تحقق شعار سال را نیازمند محقق شدن 7 مولفه دانست و گفت: دانش افزایی، وجدان کاری و حمایت از کارگر از مولفه‌های اجرا شدن تحقق تولید ملی است.

وی در توضیح مولفه وجدان کاری گفت: وجدان کاری باید وجود داشته باشد و کالاهای فاخر تولید شود تا مردم سراغ کالای خارجی نروند چرا که اگر جنس بد به مردم داده شود زمینه ترغیب به سوی استفاده از کالاهای خارجی افزایش می‌یابد.

خاتمی با اشاره به رشد پزشکی در کشور گفت: اوایل انقلاب همه برای درمان به خارج از کشور می‌رفتند اما امروزه آنقدر در عرصه پزشکی پیشرفت کردیم که نه تنها مردم خودمان بلکه از خارج از کشور نیز برای درمان به ایران می‌آیند بنابراین اگر رشد داشته باشیم خود به خود تولیدات داخلی نیز رونق خواهد گرفت.

وی همچنین مبارزه با قاچاق کالاهای وارداتی را از دیگر مولفه‌های تحقق شعار سال دانست و خاطرنشان کرد:‌ دولت محترم باید مبارزه قاطع با قاچاق کالا داشته باشد و اگر تعرفه‌های سختگیرانه در این رابطه انجام گیرد قطعاً جلوی این کار گرفته خواهد شد چرا که ورود کالاهای خارجی منجر به تعطیل شدن کارخانه‌های داخلی و به تبع آن منجر به افزایش بیکاری خواهد شد.

تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی باید خط مقدم اقدامات سه قوه قرار گیرد

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه تشویق برای استفاده از کالاهای داخلی باید در خط مقدم مسئولان نظام در سه قوه قرار بگیرد،‌ گفت: مسئولین سه قوه باید کالاهای داخلی را اصل قرار بدهند و تا آنجایی که کالای داخلی وجود دارد از مشابه خارجی آن استفاده نشود.

وی تصریح کرد: استفاده از فرصت‌ها و تحریم‌ها از دیگر مولفه‌های رونق تولید ملی است که در زمان تحریم‌ها به تولیدات داخلی اهمیت بدهیم.

خاتمی ایجاد کار فرهنگی را وظیفه رسانه‌‌های مکتوب دانست و گفت: رسانه‌‌های مکتوب باید برکات خوداتکایی و استفاده از تولید ملی را برای مردم در جامعه بگویند تا استفاده از کالاهای داخلی یک ارزش بشود.

با دین مردم بازی نکیند/ تا دیر نشده جلوی اکران فیلم های ضد اخلاقی را بگیرید

وی همچنین با اشاره به اکران برخی از فیلم‌های ضداخلاقی در ایام نوروز گفت: متاسفانه اجازه اکران برخی از فیلم‌های ضد اخلاقی در بعضی از سینماهای مراکز استان‌ها شده است که این فیلم‌ها در دهه فجر نیزپخش شد و مورد اعتراض قرار گرفته بود.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران با بیان اینکه سر دین و اخلاق مردم با هیچکس رودربایستی نداریم گفت: من به وزیر ارشاد که ایشان را جوان متدینی می‌دانم می‌‌گویم که در شان شما نبود که در دستگاه تحت مدیریتی شما اجازه اکران چنین فیلم‌هایی داده شود و با دین مردم بازی نکنید و تا دیر نشده جلوی اکران و گسترش این فیلم‌ها را در دیگر استان‌ها بگیرید.

وی همچنین با اشاره به سیاست نظام در ارتباط با سوریه گفت: ما این را به همه شفاف می‌گوییم که چه سیاستی در ارتباط با سوریه داریم.

ایران طرفدار اصلاحات جدی در سوریه است

خاتمی افزود: جمهوری اسلامی ایران طرفدار اصلاحات جدی در سوریه بوده و هست و انتخابات اخیری هم که در سوریه شکل گرفت و 60 درصد مردم پای صندوق‌های رای رفتند این گام مفید و ارزشمندی بود که همه کشورها باید حقوق شهروندان خود را رعایت کنند و ما راضی به ظلم به هیچ انسانی نیستیم.

وی با بیان اینکه ایران مخالف هرگونه دخالت خارجی در سوریه است گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و مرتجعین عرب از انفجارها در سوریه و کشته شدن مردم بی گناه حمایت می‌کنند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران افزود: دولت سعودی مخالفان خود را وحشیانه سرکوب می‌کند و در بحرین مردم بیگناه را می‌کشند و به طور وحشیانه‌ای به دانشگاه‌ها حمله می‌کنند اما سفیر خود را از سوریه فرا می‌خوانند. آیا اینها عمل ضد حقوق بشری نیست؟

وی خاطرنشان کرد: تمام دعوای استکبار با سوریه این است که درخط مقاومت با رژیم صهیونیستی قرار دارد و اینگونه رفتار ها برای تضعیف مقاومت با حزب‌الله است که به فضل خدا تا به امروز ناکام بوده و ناکام خواهد ماند.

آیت‌الله خاتمی همچنین در مورد بحرین مظلوم که در آن مسلمانان به ناحق مورد هجمه دیکتاتورها قرار می‌گیرند، گفت: حکومت مستبد و دیکتاتور بحرین که اهل بحرین هم نیستند که اهل صحرای نجد در آن طرف عربستان هستند مانند فرعون می‌گویند مخالفان ما عده‌ای اندک هستند اما مردم بحرین به دعوت آیت‌الله شیخ عیسی با شرکت در راهپیمایی روز جمعه نشان دادند که اکثریت مردم بحرین آنان هستند.

وی افزود: این راهپیمایی مردم بحرین امتحانی برای سازمان‌های بین‌المللی است که مردم نشان دادند این حکومت مستبد دیکتاتوری را نمی‌خواهند و باید دست از حمایت آن بردارند.

خطیب این هفته نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: چه کشورهای غربی دست از حمایت این دیکتاتورها بردارند و چه برندارند ملت‌ها پیروز خواهند بود و ملت بحرین نیز همچون ملت مصر، تونس و لیبی شهد شیرین پیروزی را خواهد چشید.