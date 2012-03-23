امکان بازدید از عمارت خسروآباد سنندج فراهم شد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بخشهایی از عمارت تاریخی خسروآباد سنندج بر روی گردشگران نوروزی استان گشوده شد و مسافران نوروزی در سنندج می توانند از بخش هایی از این عمارت تاریخی بازدید کنند.

وی عنوان کرد: این بنای زیبا و تاریخی که در بلوار خسرو آباد شهر سنندج قرار دارد از مکان هایی است که برای مردم سنندج و استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با توجه به اهمیت این بنا بازسازی و تعمیرات آن از چند سال گذشته آغاز شده است و با توجه به مرمت صورت گرفته بخشی از این بنا برای بازدید مسافران نوروزی بازگشایی شده است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان افزود: در ایام نوروز امسال و با توجه به استقبال گردشگران برای بازدید از این مکان بخشهای از عمارت خسروآباد به صورت غیر رسمی برای بازدید عموم گشوده شد و در داخل این بنا مکانی نیز برای عرضه سوغات استان و تهیه نان سنتی در نظر گرفته شده است.

عمارت خسروآباد سنندج که در نوع خود بی نظیر است مرکز حکومت اردلان به ویژه خسروخان اردلان بوده است و مجموعه عمارت و باغ این بنای تاریخی افزون بر دو بخش اصلی، یعنی قصر سلطنتی با ورودی ستون دار و همچنین باغ بزرگی بوده است که از اهمیت خاصی برخوردار است.