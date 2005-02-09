آمريكا صدها مظنون تروريست را به زور به كشورهاي مشهور در شكنجه حين بازجويي فرستاد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روزنامه زمان (تركيه)، طبق مقاله مجله نيويوركر ، دان كولمان كارشناس ضد تروريسم اف بي آي آمريكا كه در جولاي 2003 باز نشسته شده است ادعا كرد شكنجه از سوي دولت بوش امري پذيرفته شده ونظام مند شده است .



كولمان همچنين ادعا كرد برنامه اعزام مظنونان به كشور هاي ديگر خارج از كنترل شده است .

وي خاطر نشان كرد : اسرا (مظنونان) به كشورهاي مصر ، مغرب ، سوريه و اردن كه به خاطر اعمال شكنجه دربازجويي معروف هستند، فرستاده شدند .

در اين مقاله با يادآوري اين مطلب كه قوانين آمريكا اعزام مظنونان به كشورهايي كه در آنها اعمال شكنجه مي شود ممنوع كرده است مي نويسد : اين افراد اغلب از هيچ حمايت قانوني برخوردار نيستند .



دراين مقاله آمده است : از سال 2001 يكصدو پنجاه مظنون به عنوان بخشي ازاين برنامه به كشورهاي ديگر فرستاده شدند .



اين مجله آمريكايي همچنين فاش كرد : مظنوناني از اروپايي ، آفريقا ، آسيا و خاورميانه از سوي سازمانهاي آمريكايي به زور به كشورهاي ديگر فرستاده شدند .

يكي از مظنونان در مصاحبه اي با نيويوركر گفت : وي به كشورهاي اردن و سوريه فرستاده شد و در آنجا مورد شكنجه واقع شد .