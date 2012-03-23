به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: چندین سال است که مقام معظم رهبری عنوان سال را جهت اقتصادی داده چنانچه سال گذشته نیز سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد.

وی ادامه داد: امسال نیز سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی نام‌گذاری شده است که این جهت گیری از یک طرف مصلحت داخلی کشور را نشان می‌دهد و از طرف دیگر مقابله با نقشه‌های دشمنان را نشان می‌دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: دشمن با تمام قوا در تلاش است و تمرکز خود را نیز روی مسائل اقتصادی کشور قرار داده تا کشور را متزلزل سازد.

امام جمعه موقت اصفهان یادآور شد: دشمن دنبال است تا با تمرکز بر روی مسائل اقتصادی کمبودها و تورم و فاصله طبقاتی در کشور ایجاد کند و در واقع با به وجود آوردن همین شکاف طبقاتی مردم را از حمایت از نظام و انقلاب مأیوس کند و در واقع آنان به دنبال فروپاشی نظام با دنبال کردن مسائل اقتصادی هستند.

مهدوی اظهار داشت: آنچه کشورهای اروپایی و آمریکا نیز از آن رنج می‌برند و همین موضوع اقتصادی است که مقدمات فروپاشی آنان را نیز فراهم کرده است.

وی نامگذاری این سال را ناشی از بینش بالای مقام معظم رهبری دانست و گفت: این موضوع خود مبین بینش بالای مقام معظم رهبری در مصلحت داخلی کشور و مقابله با نقشه‌های دشمنان است.

مهدوی یادآور شد: در این نامگذاری 10 نکته وجود دارد که مردم باید آن را مورد توجه قرار دهند.

به گزارش مهر، امام جمعه موقت اصفهان در ادامه سخنان خود به تشریح این 10 نکته پرداخت و ادامه داد: لازمه نامگذاری این نام دوام جهاد اقتصادی است و باید کار مستمر انجام داد تا این مهم به نتیجه برسد.

وی عنوان کرد: فراگیر بودن طرحها نیز از دیگر نکاتی است که در این نامگذاری قرار گرفته چنانچه باید این مهم در سطح جامعه عمومیت پیدا کند و عمومیت دولت و ملت دست در دست هم دهند.

امام جمعه موقت اصفهان برداشتن مقدماتی جهت حمایت از تولید داخلی را سومین گام در این عرصه برشمرد.

مهدوی همچنین حرکت به سمت تولید کالاهای با کیفیت را از دیگر مسائل مهمی دانست که باید به سمت آن حرکت نمود و اظهار داشت: اینکه مشاهده می‌شود کشور چین دو نوع کالا تولید می‌کند و برخی از دلالان به سمت کالاهای نا مرغوب این کشور گام برمی‌دارند به منزله سود بیشتر یک آفت برای این کشور به شمار می‌رود چرا که اکنون افکار جهانی بر خلاف جنسهای چینی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: دستور دین اسلام این است که هر عملی را که انجام می‌دهیم بهترین را انجام داده و بهترین اعمال نیز عمل صالح است.

مهدوی همچنین در بیان پنجمین نکته از نکاتی که می‌تواند شعار امسال را بهتر محقق کند یادآور شد: باید سعی داشته باشیم تا جنس و کالا ارزان به دست مشتری برسد و در واقع فروشنده نیز به سود کم قانع باشد.

امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد: در حمایت از تولید داخلی لازم است مارک و نوشته‌های خارجی از روی اجناس به خصوص لباسها حذف شود، چرا که در حال حاضر چنین مارک و نوشته‌های خارجی بر روی لباسهای تولید داخل فراوان است.

وی ادامه داد: وجود این مارکها در نهایت سبب می‌شود تا جوانان گمان کنند کالاهای خارجی مرغوبتر است و به سمت آن حرکت نمایند که چنین تفکری اشتباه است و در واقع هنوز کسانی در تفکرات دهه 50 سیر می‌کنند.

مهدوی ادامه داد: در آن زمان تولید داخلی ضعیف بود اما امروزه ما در زمینه‌های مختلف پیشرفت داشته‌ایم و اینکه هنوز برخی افکار 40 سال پیش را دارند اشتباه است و باید این تفکر را اصلاح نمود.

جلوگیری از واردات بی رویه ضروری است

امام جمعه موقت اصفهان هفتمین نکته را که باید به آن توجه داشته باشیم را در جلوگیری از واردات بی رویه دانست و ادامه داد: در خصوص واردات نظارت جدی نیاز است به خصوص در واردات میوه، لباس و سایر اقلام باید توجه داشته باشیم چرا که بعضاً مشاهده می‌شود افرادی به خاطر سود بیشتر کالاهایی را بدون توجه به تولیدات داخلی وارد می‌کنند که این امر در نهایت باعث می‌شود کارگران، کشاورزان و سرمایه‌گذاران داخلی با مشکل مواجه شوند.

مهدوی همچنین تسهیل در امر صادرات را نیز ضروری خواند و در ادامه صرفه جویی در مصرف را نهمین نکته‌ای دانست که باید نسبت به آن توجه کرد.

دو نرخی بودن ارز اشتباه است

امام جمعه موقت اصفهان همچنین ضمن انتقاد از دو نرخی بودن قیمت ارز اظهار داشت: دهمین نکته‌ای که باید نسبت به آن توجه داشت همین دو نرخی بودن نرخ ارز در بازار است که چنین چیزی در هیچ کجا مرسوم نیست.

مهدوی تصریح کرد: دو نرخی بودن نرخ ارز پنج ضرر دارد که این امر ابتدا باعث تحیر کسبه و بازار خواهد شد، تزلزل قیمت صادق را نیز به همراه دارد.

وی ادامه داد: در تزلزل قیمت افراد نمی‌دانند یک جنس را باید به چه قیمتی و چگونه به فروش برسانند لذا ایجاد تورم را به همراه دارد و علاوه بر آن باعث احتکار جنس نیز خواهد شد.

امام جمعه موقت اصفهان عدم اطمینان سرمایه گذار را پنجمین زیان دو نرخی بودن ارز دانست.