تولید ملی زمینه ساز توسعه و عمران کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد فخری در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه افزود: منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی امسال، ضامن استقلال و پیشرفت روز افزون ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: تولید ملی از جمله مهمترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب است که باید تمامی مردم و مسئولان در رده های مختلف اجرایی به آن توجه جدی داشته و در سال جاری اهتمام بیشتری در این خصوص داشته باشند.

حجت الاسلام فخری گفت: رهبر معظم انقلاب با دور اندیشی ویژه و خاص خود، همگان را به تلاش برای حمایت از این دو مقوله مهم اقتصادی در کشور دعوت کردند و مردم و مسئولان نیز به خوبی از ایشان پیروی خواهند کرد.

امام جمعه ارومیه از تلاشهای مسئولان در سال جهاد اقتصادی قدردانی کرد و افزود: این امر نشان داد که دولت و مسئولان نظام، تمام توان خود را برای تحقق منویات و فرمایشات رهبری به کار می بندند که امسال نیز چنین خواهد شد.

حجت الاسلام فخری یادآور شد: باید با سرمشق قرار دادن این فرمایشات، جامعه اسلامی را با تلاش بیشتر به پیش ببریم و زمینه تعالی روزافزون نظام اسلامی در دنیای امروز را فراهم کنیم.