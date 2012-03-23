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۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

رسولی‌نژاد:

تنها از 30 تا 50 درصد ظرفیت فرودگاههای کشور استفاده می‌شود

تنها از 30 تا 50 درصد ظرفیت فرودگاههای کشور استفاده می‌شود

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور گفت: فرودگاههای کشور قابلیتهای گسترده‌ای دارند اما تنها 30 تا 50 درصد ظرفیت آنها استفاده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رسولی‌نژاد روزجمعه در جمع مدیران و معاونان فرودگاههای آذربایجان‌شرقی، با اعلام اینکه استانداردسازی از اولویت کارهای در سال 91 شرکت فرودگاههاست، از مدیران فرودگاهها خواست استانداردسازی و دریافت گواهینامه فرودگاهی را در دستور کار قرار دهند و آن را جدی بگیرند.

وی همچنین با بیان اینکه از بیست و پنجم اسفند 90 تا به امروز یک میلیون نفر با 8 هزار و 200 پرواز مسافرت کردند، افزود: پروازهای نوروزی طبق برنامه پیش می‌رود و امیدواریم تا پایان تعطیلات عید نیز پروازها بدون هیچ مشکلی انجام شود.
 
رسولی‌نژاد ادامه داد: سال گذشته بیش از یک هزار و 600 میلیارد ریال برای طرحهای توسعه فرودگاههای کشورهزینه شد که از این میزان اعتبار بیش از 450 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات و ماشین آلات ایمنی زمینی و منطقه پروازی و بقیه برای طرحهای عمرانی هزینه شده است.
 
وی گفت: دولت برای توسعه فرودگاههای کشور بیش از هفت هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته که مقداری از آن در سال 90 هزینه شد و مقداری نیز امسال هزینه می‌شود.
کد مطلب 1563700

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