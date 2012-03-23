کمکهای نظامی آمریکا به مصر از سرگرفته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه گزارش داد هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز از ازسرگیری کمکهای نظامی آمریکا به مصر را اعلام می کند.



بر اساس این گزارش، این مسئله پس از آن اعلام می شود که متهمان آمریکایی در پرونده نهادهای مدنی به آمریکا بازگشتند.



از سوی دیگر شبکه العالم گزارش داد آمریکا ارائه کمکهای نظامی به مصر به مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون دلار را از سر می گیرد که این امر پس از تاکید مقامات مصر بر پایبندی به معاهده سازش کمپ دیوید و همچنین اجازه دادن به آمریکایی های متهم به دخالت در امور داخلی مصر به ترک این کشور صورت می گیرد.



قطع کمکهای نظامی آمریکا به مصر پس از تعقیب قضایی 19 آمریکایی به اتهام دخالت در امور داخلی مصر و جاسوسی صورت گرفت که سبب بروز تنش در روابط دو کشور شد.



خبر ازسرگیری کمکهای نظامی آمریکا به مصر در حالی است که پارلمان مصر یکشنبه 21 اسفند سال گذشته، بررسی طرحی را آغاز کرد که به موجب آن دیگر قاهره کمک یک میلیارد دلاری آمریکا را دریافت نمی کند.



مصر در دوران حکومت حسنی مبارک، یکی از متحدان اصلی آمریکا در خاورمیانه به شمار می رفت و واشنگتن سالانه بیش از یک میلیارد دلار به قاهره کمک می کرد، اما با سقوط مبارک، روابط مصر و آمریکا به سردی گرایید و تنش های اخیر نیز به دلیل همین سردی روابط میان دو کشور رخ داده است.



گفتنی است مردم مصر از دخالت آمریکا در امور داخلی کشورشان به ویژه قضیه 19 متهم آمریکایی در پرونده سازمانهای خارجی فعال در مصر و حمایت مالی از آنها به شدت خشمگین هستند و خواستار اخراج سفیر آمریکا شده بودند.



یکی از مسائل چالش برانگیز در روابط آمریکا و مصر، موضوع دخالتهای گسترده آمریکا در امور داخلی مصر از طریق نهادهای به اصطلاح مدنی است، تا جایی که جنبش مردمی در مصر در فراخوانی خواستار تحریم کالاهای آمریکایی و اسرائیلی و اخراج سفیر آمریکا شده است.

