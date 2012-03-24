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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۰

سعادتی در گفتگو با مهر:

چشم انداز توسعه گردشگری گیلان امید بخش است

چشم انداز توسعه گردشگری گیلان امید بخش است

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان گفت: با ایجاد بسترهای زیر ساختی مناسب و تامین بخشی از خدمات مورد انتظار گردشگران هم اکنون چشم انداز توسعه صنعت گردشگری در استان امید آفرین است.

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمودار توسعه گردشگری گیلان جهشی است، افزود: دامنه این توسعه، پای فراتر نهاده و با نگاه عدالت محورانه و مهرورزانه به مناطق کمتر توسعه یافته و روستاهای دور دست نیز رسیده است.

وی همچنین گیلان را قطعه ای زیبا و سحرانگیز جلوه های بی بدیل خداوند متعال دانست و اظهارداشت: این استان دیدنی در دفاع از کیان ایران عزیز بیش از هشت هزار شهید و دهها هزار ایثارگر نثار انقلاب اسلامی کرده است.

استاندار گفت: گیلان سرزمین میرزاکوچک جنگلی، خاک پاک آیت الله بهجت، دیار شیخ زاهد گیلانی، حزین لاهیجی و ملک سلطان عشق شیعه است.

وی در ادامه به قابلیتهای گردشگری این استان اشاره کرد و افزود: گیلان با برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری هرساله میزبان خیل عظیمی از مسافران از اقصی نقاط ایران و حتی دنیاست.

سعادتی با اعلام اینکه توسعه قابلیتهای جذاب گردشگری می تواند ظرفیت بین المللی منطقه را به لحاظ توریستی بالا ببرد، اظهارداشت: گیلان انواع جاذبه های توریستی را حتی بیش از آنچه که مورد نیاز یک جهانگرد باشد را درخود جای داده است.

وی یادآورشد: ‌با توجه به این ویژگیها، شاخصهای زیادی در بخش گردشگری استان وجود دارد که دیگر مناطق کشور از داشتن تمامی این امکانات در کنار یکدیگر محروم هستند.

کد مطلب 1563712

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