چشم انداز توسعه گردشگری گیلان امید بخش است

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نمودار توسعه گردشگری گیلان جهشی است، افزود: دامنه این توسعه، پای فراتر نهاده و با نگاه عدالت محورانه و مهرورزانه به مناطق کمتر توسعه یافته و روستاهای دور دست نیز رسیده است.

وی همچنین گیلان را قطعه ای زیبا و سحرانگیز جلوه های بی بدیل خداوند متعال دانست و اظهارداشت: این استان دیدنی در دفاع از کیان ایران عزیز بیش از هشت هزار شهید و دهها هزار ایثارگر نثار انقلاب اسلامی کرده است.

استاندار گفت: گیلان سرزمین میرزاکوچک جنگلی، خاک پاک آیت الله بهجت، دیار شیخ زاهد گیلانی، حزین لاهیجی و ملک سلطان عشق شیعه است.

وی در ادامه به قابلیتهای گردشگری این استان اشاره کرد و افزود: گیلان با برخورداری از انواع جاذبه های گردشگری هرساله میزبان خیل عظیمی از مسافران از اقصی نقاط ایران و حتی دنیاست.

سعادتی با اعلام اینکه توسعه قابلیتهای جذاب گردشگری می تواند ظرفیت بین المللی منطقه را به لحاظ توریستی بالا ببرد، اظهارداشت: گیلان انواع جاذبه های توریستی را حتی بیش از آنچه که مورد نیاز یک جهانگرد باشد را درخود جای داده است.

وی یادآورشد: ‌با توجه به این ویژگیها، شاخصهای زیادی در بخش گردشگری استان وجود دارد که دیگر مناطق کشور از داشتن تمامی این امکانات در کنار یکدیگر محروم هستند.