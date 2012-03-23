حمایت از تولید داخلی رمز تحقق شعار سال جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر هدایتی در خطبه‌های اولین نماز جمعه شیروان در سال 91 ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال جدید، در مورد نامگذاری سال 91 به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مقام معظم رهبری گفت: حمایت از تولید کنندگان داخلی و اتکا به محصولات ایرانی زمینه ساز توسعه کشور و تحقق این پیام است.

وی افزود: مردم فهیم ایران اسلامی تمام تلاش خود را برای پیشرفت و رونق اقتصادی کشور معطوف کرده تا از این طریق تولیدات داخلی تقویت شده و بخشی از مشکلات تورم جامعه بر طرف شود.

خطیب نماز جمعه شیروان تصریح کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید در زمینه تولیدات داخلی و مسائل اقتصادی کشور بیش از پیش تلاش کرده تا دشمنان انقلاب و نظام مایوس شوند.

حجت الاسلام هدایتی مردم را به مصرف کالاهای داخلی توصیه کرد و افزود: مصرف کالاهای تولید داخل سبب رونق بیش از پیش اقتصاد کشور و افزایش اشتغال جوانان می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته دشمن با تحریمهای مختلف، جنگ روانی و ترور دانشمندان تمام تلاش خود را برای ضربه زدن به فرهنگ و تمدن اسلامی انجام داد اظهار داشت: مردم ولایت مدار ایران با پیروی از بیانات و فرمایشات رهبری تمامی این توطئه‌ها را خنثی و نابود کردند.

خطیب موقت نماز جمعه شیروان در پایان نهم فروردین، سالروز خجسته میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار را به جامعه پرستاری تبریک گفت.