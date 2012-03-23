تولید ملی موجب بالندگی اقتصادی می شود/ گرانی ها مردم را نگران کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های اولین نماز جمعه ورامین در سال جدید با اشاره به نامگذاری سال 91 به سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" گفت: تولید ملی اگر بالا برود، قطعا قدرت چانه زنی کشور در مسائل سیاسی و اقتصادی افزایش خواهد یافت، رفاه اجتماعی تأمین می شود و ایجاد عدالت آسانتر خواهد شد.

وی ادامه داد: تولید ملی ثروت عمومی را افزایش می دهد، مردم نیز در این بین باید خود را مکلف کنند اجناس داخلی را خریداری کنند، صنعت را با خرید داخلی تقویت کرده و کشور را در مسیر پیشرفت یاری دهند.

گرانی های مفرط، مردم و طبقه مستضعف را نگران کرده است

آیت الله محمودی سپس به انتقاد از اوضاع بازار و گرانی ها به خصوص در شب عید پرداخت و تاکید کرد: در خطبه های قبل عرض کردم و بازهم می گویم که گرانی های مفرط، مردم و طبقه مستضعف را نگران کرده است، نمی دانم دولت چه می خواهد بکند لکن هر اقدامی قرار است صورت گیرد باید سریعتر انجام شود.

وی افزود: فشار گرانی طاقت فرساست، برخی از کسبه نیز سوء استفاده می کنند، بی انصافی و بی تقوایی می کنند؛ ثروت و برکت به زیادی پول نیست، مردم را برای قدری درآمد بیشتر به تنگنا نیندازید، برخی عائله مند هستند و آبرودار، از دولت می خواهم به طور جدی فکری کند.

انتقاد از برخی ناهنجاریها در مراسم جشن و عروسی

آیت الله محمودی در ادامه برخی ناهنجاریها در مراسم جشن و عروسی را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد: برخی انسانهای نادان و بی خرد پس از پایان عروسی و در زمانی که می خواهند عروس را ببرند در وسط خیابان اتومبیل عروس را متوقف می سازند، راه مردم را می بندند و شروع به رقصیدن و کف زدن می کنند، گاهی زد و خورد و دعوا می شود، این حرکات زیبنده کشور شیعه نیست، اینها آسیبهای جشنها هستند، آگاه باشید.

وی در بخش دیگری از خطبه ها بیان داشت: قرآن آخرین کتابی است که از جانب خداوند نازل شده و پس از آن دیگر نه پیامبری خواهد آمد و نه کتاب آسمانی دیگری برای مردم نازل می شود.

نماینده ولی فقیه در ورامین ادامه داد: به همین دلیل پروردگار آنچه را مورد احتیاج بشر بوده است در قرآن آورده اند، جامع ترین و کامل ترین کتاب الهی قرآن است و مفسران واقعی و حقیقی قرآن وجود مبارک پیامبر اکرم(ص) و ائمه هدی علیهم السلام هستند که حقایق را از دل سوره ها و آیات قرآن در آوردند.

وی تصریح کرد: خداوند به پیامبر(ص) فرمودند بگو به مردم اگر تمام انس و جن اجتماع کنند و بخواهند نیمی از این قرآن را بیاورند نخواهند توانست، حتی اگر از یکدیگر پشتیبانی کنند.

آنچه گره گشاست عمل به قرآن است

آیت الله محمودی عمل به قرآن را بسیار مهم و با اهمیت دانست و یادآور شد: هر سال میلیونها جلد از قرآن با خط و چاپ زیبا تکثیر و هدیه می شود لکن عمل به قرآن نمی شود آنچه گره گشاست عمل به قرآن است، صداقت است، راستگویی است، در ستی و وفای به عهد است، خدمت به والدین و همسایه است، رسیدگی به فقراست، دوری از کبر و حسد و... است.

بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست

وی در ادامه استمرار حرکت بیداری اسلامی را قابل ستایش دانست و اضافه کرد: علیرغم همه سرکوبهایی که صورت می گیرد، بیداری اسلامی خاموش شدنی نیست، قطعا این بیداریها زمینه ظهور امام عصر(عج) را فراهم می سازد.

امام جمعه ورامین سپس با تبریک ایام سال نو و ولادت حضرت زینب (س) اضافه کرد: شهادت سید الشهدا(ع) با اسارت زینب(س) تکمیل شد، اگر روشنگریهای این بانوی ستمدیده نبود، مردم در خواب غفلت می ماندند، این اسارت به موازات آن شهادت نتیجه کامل را حاصل گرداند و تخت و تاج بنی امیه را فرو ریخت.