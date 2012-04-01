مهرام برای قهرمانی فینالیست غرب آسیا شد/ وابا از آب گل آلود ماهی گرفت

مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بلافاصله پس از پیروزی برابر ذوب آهن تمرینات تیم مهرام برای حضور در مرحله نهایی رقابت‎های باشگاه‌های غرب آسیا پیگیری شد، در مورد دیدار با الریاضی و برگزاری رقابت‎های این مرحله به صورت 3 از 5 توضیح داد.

وی اظهارداشت: اینکه تعداد بازی‎ها برای تعیین قهرمان تا چهار و در صورت نیاز تا پنج بازی ادامه دارد، میزان تاثیر شانس در تعیین قهرمان را کمتر می‎کند اما در مقابل کیفیت رقابت‎های برگزار شده را خیلی بالا می‎برد. به همین دلیل است که معمولا تیم‌های غرب آسیا فینالیست و قهرمان آسیا می‎شوند.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام ادامه داد: به همین دلیل با برگزاری مرحله نهایی رقابت‏های باشگاه‌های غرب آسیا به صورت 3 از 5 موافق هستم چون این شیوه بازی کاملا به نفع بسکتبال غرب آسیا و تیم‌های این منطقه است.

هاشمی در مورد الریاضی که حریف مهرام در مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیاست، خاطرنشان کرد: به هر حال تیمی که مدافع عنوان قهرمانی آسیاست، حریفی سخت در مرحله نهایی غرب آسیا خواهد بود به خصوص اینکه الریاضی بسکتبال را با اصول بازی می‌کند.

وی با یادآوری اینکه الریاضی با شکست دادن شانویل فینالیست شد، تصریح کرد: الریاضی در بازی گروهی قوی‌تر از شانویل عمل می‌کند البته بازیکنان این ابتکار عمل بازیکنان شانویل را ندارند اما همگی در حملات تیمی نقش دارند. این موضوع گاهی به نفع تیم مقابل است و گاهی به ضرر است اما در هر صورت باید مقابل این تیم در دفاع تمرکز زیادی داشت.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تاکید کرد: بازیکنان الریاضی شوتزن قوی هستند طوریکه باید با دفاع آنها را خنثی کنیم. در هر صورت بهتر است برابر الریاضی کاملا اصولی و منطقی بازی کرد تا نتیجه گرفت.

هاشمی با اشاره به اینکه محل برگزاری دیدارهای اول و دوم مرحله نهایی مسابقات وابا از تهران و به لبنان تغییر کرد، یادآور شد: مسئولان وابا مشکلات دیدار سوم مهرام و ذوب آهن برای پخش مستقیم مواجه شدند، بهانه‎ای برای این جابه‌جایی قرار دادند در واقع آنها از آب گل آلود ماهی گرفتند در صورتی‌که قرار بود مهرام میزبان بازی‎های اول باشد.

وی گفت: حالا هم بازی‎های سوم و چهارم مرحله نهایی مسابقات باشگاه‎های غرب آسیا به شرط پخش مستقیم در تهران برگزار می‎شود در غیر اینصورت لبنان یا کشور دیگری به عنوان میزبان این دو بازی تعیین می‎شود. این یک مسئله ملی است و باید همه کمک کنند تا مشکلی پیش نیاید.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تاکید کرد: در هر صورت ما فینالیست شدیم تا قهرمان شویم. در هیچ رویداد و تورنمنتی به غیر از قهرمانی دنبال مقام دیگری نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‎های غرب آسیا میان مهرام و الریاضی از 14 فروردین ماه در لبنان آغاز می‌شود. این مرحله به صورت 3 از 5 برگزار می‎شود.