دیدار معوقه تیم های شهرداری تبریز و صبای قم دهم فروردین برگزار می شود

به گزارش خبرنگارمهر، این دیدار که روز بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته به دلیل بارش برف سنگین و کولاک شدید در تبریز لغو شده بود، با تصمیم سازمان لیگ در روز یاد شده برگزار خواهد شد.

این دیدار ساعت 16.30 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز و با قضاوت محمود رفیعی انجام می شود.

آرمان اسعدی و مهدی عالیقدر کمک های رفیعی در این دیدار خواهند بود و محمد ملکی داور چهارم و محمدعلی فروغی ناظر این بازی خواهند بود.

شهرداری تبریز که هم اکنون با 27 امتیاز از 27 بازی در رده هفدهم جدول جای گرفته فرصت خوبی دارد تا با کسب برتری در این بازی خود را تا رده پانزدهم جدول بالا بکشد.

