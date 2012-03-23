به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل ملوان بندرانزلی با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: در این بازی خوب و با برنامه عمل کردیم به خصوص در نیمه اول که فرصت‌های زیادی بدست آوردیم اما روی درخشش دروازه بان ملوان به گل نرسیدیم.

وی بدشانسی را عامل تساوی تیمش با ملوان بندرانزلی عنوان کرد و افزود: در 15 دقیقه ابتدایی نیمه دوم قدری بی نظم عمل کردیم و لغزنده بودن زمین نیز روی کیفیت کارمان تاثیر منفی گذاشته بود اما در اواخر مسابقه بازهم ابتکار عمل را در دست گرفتیم و فرصت‌هایی بدست آوردیم که از آنها بهره لازم را نبردیم. زیبایی‌های فوتبال هم به همین است و اینطور نیست که همه فرصت‌های یک تیم در بازی گل شود.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان در خصوص اینکه چرا برای تغییر نتیجه دست به تعویض نزده است، اظهار داشت: تیم ما خوب بازی می‌کرد، پس نیازی به تعویض وجود نداشت. ما به تیم ملوان که در هر بازی شانس‌های زیاد گلزنی بدست می‌آورد، یک موقعیت گل هم ندادیم و تنها فرصت این تیم نیز روی اتفاق بدست آمد.

تارتار از غیبت پنج بازیکن این تیم در بازی مقابل ملوان بندرانزلی یاد کرد و گفت: ما در این بازی محمد محمدی، عباس آقایی، میلاد زنیدپور، جهانگیر عسگری و ابوذر رحیمی را در اختیار نداشتیم که غیبت آنها روی عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشته بود.

وی از بخشودگی میلاد زنیدپور توسط کادر فنی باشگاه داماش گیلان خبر داد و گفت: میلاد ابراز ندامت کرده و قرار است در دیدارهای آینده از این بازیکن استفاده کنیم. ما به دنبال این نیستیم که یک بازیکن را محو و نابود کنیم و به زنیدپور فرصت می‌دهیم تا جبران کند.

سرمربی تیم فوتبال داماش گیلان با تاکید براینکه تیم داماش به تیمی یکدست و همدل تبدیل شده است، اظهار داشت: تیم ما شرایطی به مانند شاهین بوشهر دارد اما ببینید شاهین امروز چه وضعیتی دارد و ما چه شرایطی داریم. اینکه مرا در این شرایط بحرانی خود را در میانه جدول حفظ کردیم به دلیل همدلی بازیکنان و کمک‌های بزرگترهای تیم است که جا دارد از تک تک آنها تشکر کنم.

تارتاردر خصوص عملکرد داور دیدار داماش گیلان - ملوان بندرانزلی گفت: داوری در مجموع خوب و بی نقص بود اما امیدوارم کمک داور در صحنه گل تیم داماش که مردود اعلام شد درست عمل کرده باشد، چرا که همان یک گل تاثیر زیادی روی سرنوشت بازی داشت.

بازی تیم‌های داماش گیلان و ملوان بندرانزلی که دیداری معوقه از هفته بیست و هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید.