از حكومت آينده عراق به هر شكلي كه باشد حمايت مي كنيم /گمان نمي كنم اعضاي پارلمان آينده بر خلاف منافع منطقه و حسن همجواري عمل كنند/ همه مشكلات موجود بايد در آينده حل شود

به گزارش خبرگزاري مهر، حسن كاظمي قمي در گفتگو با روزنامه اماراتي الخليج تاكيد كرد : جمهوري اسلامي ايران از عراق و نيروهاي سياسي و آرمان هاي ملت اين كشور حمايت خواهد كرد.



وي رقابت ميان كشورش و ديگر كشورها را در صحنه عراق تكذيب كرد.



كاظمي گفت : ايران ازنتايج انتخابات عراق كه براي اولين بار دراين كشوربه شيوه دمكراتيك پس ازگذشت چندين دهه ازحكومت ديكتاتوري زشت برگزار شد، خرسند است و اين دليلي بر وحدت ملي عراق است .وي افزود: ما آماده حمايت از همه جريان هايي كه در اين انتخابات پيروز خواهند شد و همكاري با آنها صرف نظر از مرجعيت ديني يا طائفه اي آنها هستيم .



سفير ايران در بغداد گفت : حضور گسترده در انتخابات و استقبال شايان توجه از سوي مردم عراق پاسخ كوبنده و مستحكم به تروريست ها بود و يك نشانه واقعي بر اينكه ملت عراق با تروريسم مخالف هستند و بر ضد آن مقاومت خواهند كرد .وي تاكيد كرد : ايران پيوسته بر عراق آزاد و آباد و مستقل همراه با حفظ وحدت ملي و ارضي آن تاكيد كرده و مي كند.



كاظمي گفت: نتيجه انتخابات و تشكيل دولت آينده و آنگاه تدوين قانون اساسي دايمي كشور نه تنها به ثبات عراق كه به ثبات تمام منطقه نيز منجر خواهد شد .



به گزارش مهر، افزود: ما به انتخابات اخير عراق احترام مي گذاريم و فارغ از نتايج آن از برگزاري آن خرسند هستيم و از هر شخصيت سياسي كه رياست جمهوري يا نخست وزيري دولت آينده را برعهده بگيرد، حمايت خواهيم كرد.وي افزود : با اين دولت بدون هرگونه ملاحظه و شرطي همكاري خواهيم كرد و قطعا عراق به منافعش نگاه خواهد كرد و روابط حسن همجواري برايش مهم است.



كاظمي درباره اكراد عراق اظهار داشت : همكاري و روابط حسنه ما با اكراد نه فقط مربوط به امروز كه در طول ساليان متمادي گذشته نيز چنين روابط حسنه اي وجود داشته است .



سفير ايران در عراق گفت: مجمع ملي عراق (پارلمان ) نوع روابط و همكاري با همسايگان را تعيين خواهد كرد و گمان نمي كنم كه اعضاي اين مجمع بر خلاف منافع منطقه و حسن همجواري عمل كنند.



وي درباره موضوع جنگنده هاي عراقي كه رژيم سابق عراق آن را در ايران فرود آورد ، گفت : كميته هاي پيگيري مشترك ميان دو كشور وجود دارد كه مسائل متعددي را بررسي مي كنند ما به دولت موقت تاكيد كرده ايم حل همه مشكلات فيمابين يك ضرورت است كه البته مساله جنگنده ها نيز در زمره اين مشكلات است وي ابراز اميدواري كرد در آينده همه مشكلات ميان دو كشور حل و فصل شود و شاهد گسترش روزافزون روابط دوجانبه باشيم.