گرامیداشت یاد و خاطره سردار عاصمی یزدی توسط کاروان های یزد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، کاروانهای راهیان نور استان یزد از جمله استانهای پیشرو و فعال در مناطق عملیاتی استان خوزستان در ایام پایانی سال و آغاز نوروز هستند.



فعالیتهای فرهنگی و روایت کامل از آنچه در سالهای دفاع مقدس بر رزمندگان اسلام و مدافعان جمهوری اسلامی رفته است، با اکیپی مجهز از پیشکسوتان جهاد و شهادت کاروانهای این استانها را در صدر استانهای فعال قرار می دهد.



حضور اقشار مختلف مردم استان یزد از مردم کوچه و بازار این استان تا فرهنگیان و دانشجویان و بسیجیان و فرهیختگان و خانواده‌های معظم شاهد و اقشار مختلف مردم شهیدپرور به ویژه حضور بانوان یزدی از دیگر ویژگیهای راهیان نور این استان است.



در ادامه این حضور پرشور، زائران این استان یاد سردار شهید و بزرگ استان یزد را گرامی داشته و از سردار رشید عاصمی و سایر شهدای سرافراز استان یزد در حماسه دفاع مقدس تجلیل کردند.

کاروانهای راهیان نور از بهاباد و اردکان، یزد، ‌بافق، میبد، بسیج دانشجویی و دانشگاه‌ علوم پزشکی یزد و گروهی از دانش آموختگان مدرسه عالی شهید مطهری یزد در این جمع پرشور و تجلیل از شهیدان استان یزد شرکت داشتند. در این بین کاروانهای راهیان نور شهر یزد از گستردگی بیشتری برخوردار هستند.



