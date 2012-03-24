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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

گرامیداشت یاد و خاطره سردار عاصمی یزدی توسط کاروان های یزد

گرامیداشت یاد و خاطره سردار عاصمی یزدی توسط کاروان های یزد

اهواز - خبرگزاری مهر: یاد و خاطره شهید استان یزد سردار عاصمی در جمع کاروانیان راهیان نور در مناطق عملیاتی خوزستان گرامی داشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، کاروانهای راهیان نور استان یزد از جمله استانهای پیشرو و فعال در مناطق عملیاتی استان خوزستان در ایام پایانی سال و آغاز نوروز هستند.
 
فعالیتهای فرهنگی و روایت کامل از آنچه در سالهای دفاع مقدس بر رزمندگان اسلام و مدافعان جمهوری اسلامی رفته است، با اکیپی مجهز از پیشکسوتان جهاد و شهادت کاروانهای این استانها را در صدر استانهای فعال قرار می دهد.
 
حضور اقشار مختلف مردم استان یزد از مردم کوچه و بازار این استان تا فرهنگیان و دانشجویان و بسیجیان و فرهیختگان و خانواده‌های معظم شاهد و اقشار مختلف مردم شهیدپرور به ویژه حضور بانوان یزدی از دیگر ویژگیهای راهیان نور این استان است. 
 
در ادامه این حضور پرشور، زائران این استان یاد سردار شهید و بزرگ استان یزد را گرامی داشته و از سردار رشید عاصمی و سایر شهدای سرافراز استان یزد در حماسه دفاع مقدس تجلیل کردند.

کاروانهای راهیان نور از بهاباد و اردکان، یزد، ‌بافق، میبد، بسیج دانشجویی و دانشگاه‌ علوم پزشکی یزد و گروهی از دانش آموختگان مدرسه عالی شهید مطهری یزد در این جمع پرشور و تجلیل از شهیدان استان یزد شرکت داشتند. در این بین کاروانهای راهیان نور شهر یزد از گستردگی بیشتری برخوردار هستند.
 
 

 
کد مطلب 1563781

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