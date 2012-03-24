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۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

با پیگیری‌های مهر/

پیرانا در مجموعه تفریحی/ علت مرگ و میر آبزیان استخر "بش قارداش" مشخص شد

پیرانا در مجموعه تفریحی/ علت مرگ و میر آبزیان استخر "بش قارداش" مشخص شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: با پی گیری‌های خبرنگار مهر علت مرگ و میر آبزیان مجموعه تفریحی - گردشگری بش قارداش بجنورد مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تماس‌ها و گزارشات مردمی مبنی بر تلف شدن تعدادی از ماهیان استخر مجموعه تفریحی توریستی بش قارداش بجنورد خبرنگار مهر موضوع را از مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز بجنورد جویا شد که به تبع این پیگیری دو عدد از ماهی‌های تلف شده برای تشخیص علت مرگ و میر به آزمایشگاه دامپزشکی استان ارسال شد.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز بجنورد پس از بررسی نتایج آزمایشات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبزیان تلف شده از انواع ماهی‌های پیرانا و یکی از گونه‌های خانواده کاراسیده ها (کاراسین ها) با نام علمی Pygocentrus nattereri بوده که جزء ماهیان گوشتخوار آکواریومی آب‌های گرم محسوب می‌شود.

عباسعلی مهماندوست افزود: علت تلف شدن این آبزیان تغییر شرایط دمایی از گرم به سرد، در طی تغییرات متمادی جوی در یک ماه گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه این نوع ماهی در ایران صرفا در آکواریوم‌ها نگهداری می‌شود اظهار داشت: بعضی از شهروندان بدون اطلاع از شرایط زیستی مورد نیاز برای گونه‌های مختلف آبزیان، آن‌ها را در استخرهای گردشگری آزاد می‌کنند.

مهماندوست گفت: صادرات گونه‌های ماهی پیرانا به بسیاری از کشورها، به علت خطرناک بودن ممنوع بوده و در ایران نیز پیراناهای خطرناک معروف وارد نمی‌شود.

وی ادامه داد: پیراناهای موجود درایران 4 یا 5 دندان بسیار کوچک داشته که ماهیان خشنی محسوب می‌شوند و دیگر آبزیان به خصوص ماهیان جدید را مورد حمله قرار می‌دهند.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز بجنورد در پایان از شهروندان خواست از آزادسازی ماهی‌های آکواریومی در استخرهای تفریحی شهر خودداری کنند.

کد مطلب 1563808

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