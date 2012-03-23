تولید باید چابک شود/الزامات حمایت از تولید ملی

محمد حسین برخوردار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:تنها راه چاره برای عبور از پیچ تحریم ها، دورخیز ملی برای تولید چابک و با کیفیت است و این مهم در ابلاغیه مقام معظم رهبری در نامگذاری سال جاری به صراحت دیده می شود.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اصول یکپارچگی چابکی افزود: باید مولفه های تاثیر گذار بر تولید اصلاح و ارتقاء پیدا کند.

تصریح کرد: مجموعه دولت و سیاستگزاران، مجموعه فعالان بخش تولید اعم از مدیران و سرمایه گزاران و مجموعه مصرف کنندگان سه رکن موثر بر تولید هستند که باید از یکپارچگی، همپوشانی و عزم ملی برای تولید چابک و باکیفیت برخوردار باشند.

برخوردار با اشاره به ضرورت تسهیل تولید با کیفیت به عنوان یک مفهوم همه جانبه اظهار داشت:باید متولی واحد و مشخصی برای مطالعه، شناسایی و بازبینی قوانین و آیین نامه های اجرایی که فعالان اقتصادی با آنها بطور روزانه مواجه هستند تعیین شود .

وی افزود: مجموعه قوانین زاید،دست و پاگیر،موازی و مانع از فعالیت سریع و مناسب فعالان اقتصادی باید شناسایی و به مراجع ذیربط ارجاع داده شود تا بتواند گامی در مسیر تسهیل فرایند ها برداشته شود.

برخوردار گفت: باید فلوچارت سازمانهای دخیل در بحث تولید از زمانی که یک بنگاه اقتصادی تصمیم به ورود به حوزه تولید می گیرد تا زمانی که محصول خود را برای صادرات به بازارهای جهانی عرضه می کند مورد بازبینی قرار گیرد تا فعالان اقتصادی با صرف کمترین هزینه ،انرژی،وقت و استرس و بدور از موازی کاری ها بتوانند هم و غم خود را صرفا به حوزه تولید اختصاص دهند و دغدغه دیگری نداشته باشند.

وی افزود: این موضوع در خصوص استانداردهای موازی نیز صادق است و باید برای یکپارچه سازی آن نیز برنامه ریزی شود.

برخوردار حمایت های بانکی را اصل لایتغیر رونق تولید دانست و افزود:تجربه جهانی بر این مدعا دلالت دارد که تمام کشورهای دنیا از کالاها و بنگاه های تولیدی خود حمایت های خاص و ویژه ای دارند و اجازه نمیدهند مسیر کار آفرینی دچار دست انداز شود. و در این رابطه همسویی سیاستگذاری‌های پولی، بانکی و مالی کشور و نیز سیاستهای ارزی نقش تعیین کننده ای در رونق تولید ملی خواهد داشت.اعطای وام با کارمزدهای پایین، تامین هزینه های طرح های توسعه، تامین امنیت سرمایه گذاری از نمونه های حمایت های حوزه بانکی از تولید است که باید بصورت یکپارچه مورد اعتنای سیاستگزاران قرار گیرد.

وی قاچاق را مخل یکپارچگی فرایندهای تولید محور دانست و افزود:سیاستگزاران و مجریان باید ریشه کنی پدیده شوم قاچاق در این سال را گام آغازین حمایت از تولید بدانند.

وی در حوزه فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر ضرورت دست یافتن به قله های تکنولوژی اظهار داشت:عزم ملی برای کاهش هزینه تمام شده تولید از طریق تولید دانش محور و با تکیه بر اصول افزایش بهره وری،کاهش ضایعات، بهره برداری از فن آوری اطلاعات، تطبیق با دانش فنی و ارتقاء تسلط مدیران بر علوم مدیریت از اهمیت ویژه ای برخوردار است..

وی افزود:تولید کنندگان و کارآفرینان باید در گام نخست متوجه کالاهایی باشند که در بازارهای داخلی حائز ارزش افزوده و در بازارهای خارجی صاحب مزیت رقابتی هستند تا مسیر تولید تسریع و انتقال تکنولوژی نهادینه شود.

برخوردار در خصوص نقش مصرف کنندگان در به بار نشستن برنامه های تولید محور افزود:هر چند تولید چابک و با کیفیت جهانی میتواند عطش مصرف کننده ایرانی را اغنا سازد،اما در مرحله گذار، مصرف کننده ایرانی نیز بعنوان یکی از ارکان یکپارچگی تولید چابک باید با کارآفرینان همراهی کرده و ضمن اعتماد به عزم ملی تولیید کنندگان از تولید ملی حمایت کند. و در این مسیر نقش رسانه ها در فرهنگ سازی این مسئله انکار ناپذیر است.



