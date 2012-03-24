  1. دانشگاه و فناوری
۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۲۵

به ریاست احمدی نژاد/

اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی در آخرین روزهای سال90 برگزار شد

اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی در آخرین روزهای سال90 برگزار شد

اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از اعلام حکم مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل این شورا، با حضور سران سه قوه و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا، به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر انقلاب اسلامی 17 اسفندماه سال 90 طی حکمی ضمن دستور برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، اعضای حقوقی و حقیقی این شورا را تعیین کردند.

مقام معظم رهبری آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب های ناشی از آن و بهره گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی بنام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد کند.

براین اساس اولین جلسه شورایعالی فضای مجازی در آخرین روزهای سال 90 با حضور سران سه قوه و اعضای حقوقی و حقیقی این شورا، به ریاست محمود احمدی نژاد تشکیل جلسه داد.

در این جلسه رئیس شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اهمیت و جایگاه این شورا در کشور، گفت: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند در شرایط فعلی کشور و جهان، فضای مجازی از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به طوری که امروزه ابعاد گستره آن در زندگی فردی و اجتماعی انسانها نقش بسزایی ایفا می کند.

رئیس جمهور با اشاره به ابعاد مختلف مدیریت فضای مجازی در کشور اظهار داشت: در شرایط کنونی مرکز ملی فضای مجازی می تواند به عنوان نقطه ای متمرکز در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها کلان کشور در عرصه سخت افزاری، نرم افزاری و صیانت از آسیب های این فضا تاثیر گذار باشد.

احمدی نژاد در ادامه فضای مجازی را فضای نامحدودی توصیف کرد و گفت: از آنجایی که فضای مجازی، فضایی نامحدود است و در آن مرزها برداشته شده، باید تلاش شود تا با برنامه ریزی دقیق از فضای سایبری در راستای اهداف و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد.

در این جلسه همچنین اعضای این شورا به بیان دیدگاه و نقطه نظرات خود درخصوص نحوه شکل گیری مرکز ملی فضای مجازی، مبانی، فرصت ها و بهره گیری از فرصت های ملی، به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

کد مطلب 1563832

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