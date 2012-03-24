اسکان 225 هزار نفر در مراکز اقامتی/ نمایشگاه اقوام ایرانی در اراک برپا شد

مجتبی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، 225 هزار مسافر در مراکز اقامتی استان مرکزی اقامت گزدیدند، افزود: این مسافران از 25 استفند تا کنون در به مناطق مختلف استان سفر کرده و از مراکز اقامتی استان استفاده کردند.

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی با بیان اینکه، از ابتدای تعطیلات تاکنون بیش از چهار میلیون نفر از محورهای مواصلاتی استان عبور کردند گفت: حدود 10 درصد این مسافران در استان اقامت گزیدند.

وی مراکز اقامتی استان را شامل، هتل ها، مهمان پذیرها، چادرها و کمپ های موقت اعلام و اضافه کرد: تعداد مسافران اسکان یافته در استان مرکزی در نوروز امسال نسبت به سال گذشته 31 درصد رشد نشان می دهد.

رضوانی با اشاره به اینکه برنامه های متنوع تفریحی برای مسافران ورود به استان تدارک دیده شده است، گفت: تئاتر خیابانی، نقالی و نمایش های عروسکی و برپایی نمایشگاه عکس و هشت بازارچه صنایع دستی از جمله این برنامه هاست.

وی بازدید از محوطه های تاریخی خورهه و آتشکده آتشکوه محلات، شهر زیرزمینی ذلف آباد فرمهین، غار نخجیر دلیجان و خانه تاریخی قدیمی امام (ره) در خمین، را با 37 درصد رشد در نوروز امسال اعلام کرد.

وی در ادامه از برپایی نمایشگاه جاذبه های فرهنگی و صنایع دستی قوم ترکمن در اراک خبر داد و گفت: در این نمایشگاه، صنایع دستی، لباس های سنتی، نان و غذاهای محلی ترکمن صحرا، موسیقی و ابزار و لوازم اصیل زندگی ترکمن به نمایش درآمده است.

رضوانی گفت: این نمایشگاه در میدان سرداران اراک در حاشیه بنای نمادین برج شیشه اراک دایر شده و تا پایان تعطیلات نوروزی صبح و عصر برای بازدیدعموم برپاست.

