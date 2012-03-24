تردد بیش از 4 میلیون مسافر در محورهای استان مرکزی/ آمار کاهش تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رضوانی عصر جمعه در نشست ستاد تسهیلات نوروزی استان مرکزی که با حضور ناظر عالی ستاد تسهیلات کشور در اراک برگزار شد با بیان اینکه، بیش از چهار میلیون مسافراز محورهای استان مرکزی از ابتدای تعطیلات نوروزی تاکنون تردد کردند، افزود: همچنین تاکنون بیش از 225 هزار نفر در مراکز اقامتی استان اقامت گزدیدند.

وی با اشاره به اینکه محوره و جاده های استان مرکزی شاهراه شمال جنوب و غرب به شرق است گفت: مسافرانب ریا رسیدن به مقصدهای خود از محورهای استان مرکزی استفاده می کنند و سالانه بخشی از این مسافران وارد استان مرکزی می شوند.

افزایش 50 درصدی اقامت در استان

مدیر کل میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به اینکه اقامت در نوروز امسال نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته است گفت: برنامه های مختلفی برای معرفی جاذبه های استان صورت گرفته است تا درصد بیشتری از مسافران عبوری در استان مرکزی اقامت گزینند.

رضوانی گفت: برای تسهیل مسافرت مسافران نوروزی، 24 پایگاه انتظامی، 18پایگاه ثابت و سیار هلال احمر، 41 پایگاه اورژانس و فوریت های پزشکی، 15 کمپینگ امداد پزشکی، 27 درمانگاه، 16بیمارستان، 10 پایگاه امداد خودرو، 55 پست اطلاع رسانی، 82 کیوسک راهنما، 294 ناظر بهداشتی وتعزیرات اصناف، 80 ناظر افتخاری و 600 راهنمای محلی در جای جای استان مستقر شده و خدمات ارائه می کنند.

کاهش تصادفات در استان

وی در ادامه از کاهش آمار تصادفات منجر به فوت در نوروز امسال به میزان 40 درصد خبر داد و گفت: در این مدت هفت مورد فوت گزارش شده است.